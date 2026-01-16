El primer coche de la Fórmula 1 2026: Red Bull sorprendió con el nuevo monoplaza de Max Verstappen

Verstappen apunta a conseguir su quinto campeonato.

Finalmente, la espera por conocer a los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 han llegado a su fin, puesto que en la medianoche de este viernes Red Bull hizo la presentación de las livery de sus dos equipos. En un evento llevado a cabo en Detroit, la marca de las bebidas energéticas hizo su primera aparición junto con Ford, que será su nuevo socio en la máxima categoría luego de la separación con Honda, que será motorista de Aston Martin.

El evento contó con un extenso discurso con representantes de Red Bull Racing y Ford, con detalles sobre el funcionamiento de sus unidades de potencia y la aclaración de que sus motores son completamente legales, mensaje destinado a las críticas recibidas por sus rivales en las últimas semanas. Pero luego de la interminable explicación sobre el motor, con el aval de Stefano Domenicali, presidente de la F1, llegó el momento de presentar los coches.

Max Verstappen e Isack Hadjar se hicieron presentes en el escenario para apreciar el RB22, que sorprendió con la revolución que trajo con su diseño en comparación con los modelos anteriores. Como señal de su nueva identidad junto a Ford, la escudería austríaca presentó una livery que combina un azul metálico con un patrón jacquard y un acabado brillante que marca la diferencia frente a la terminación mate que tuvo el RB21.

Obviamente, el diseño tiene detalles en negro, blanco, rojo y amarillo para mantener el logo del toro de las bebidas energéticas, además de la renovación en los números, en concordancia con el estilo que habían presentado hace unas semanas para el 3 de Verstappen. El cambio de imagen fue bien recibido por el tetracampeón del mundo, que agradeció por haber sido finalmente escuchado por los diseñadores.

“Había estado pidiendo por esto por un tiempo. Me gusta lo brillante, me gusta el azul, es mi color favorito, me gusta el delineado en el logo de Red Bull, que volvió, es más fresco. Sí, me gusta”. Sobre el funcionamiento que podría tener el RB22, con dimensiones más pequeñas que su antecesor por el cambio reglamentario, Verstappen señaló que todavía es un misterio. “Nos tomará un tiempo adaptarnos, y es por eso por lo que son tan importantes las pruebas para optimizar todo lo más que se pueda”, cerró.

Así se ve el nuevo coche de Red Bull.

Racing Bulls también presentó su monoplaza

Red Bull aprovechó la oportunidad para presentar el nuevo monoplaza de Racing Bulls, su equipo filial que este año tendrá en sus filas al único rookie del año, Arvid Lindblad, que será compañero de Liam Lawson en la sede de Faenza. A diferencia del RB22, el VCARB03 mantuvo un estilo muy similar a su predecesor, con pocos cambios en relación con lo revolucionario que había sido el VCARB del año pasado.

Racing Bulls terminó sexto en 2025.

Debido al buen recibimiento que tuvo el blanco en 2025, la escudería italiana optó por presentar una livery que mantiene el espíritu de su coche anterior, con la novedad de los detalles en negro y azul. De hecho, la parte más oscura del diseño se encuentra en la zona del motor y en los pontones, con una forma ovalada que sería un guiño al logo de Ford.