Verstappen perdió el campeonato por dos puntos con Norris.

Ni bien concretada la consagración de Lando Norris en la Fórmula 1, una de las imágenes que recorrieron el mundo fue el llanto desconsolado de Gianpiero Lambiase, quien se lamentó por no haber podido darle el quinto título consecutivo a Max Verstappen. Inmediatamente después de ello surgieron los rumores acerca de la posible salida del ingeniero de Red Bull por motivos personales, aunque las ofertas de afuera no tardaron en llegar.

De hecho, el ingeniero británico recibió propuestas de equipos como Aston Martin y Williams para que continue su carrera fuera de la escudería austriaca, por lo que los fanáticos estaban alertas ante la posible separación con el piloto neerlandés. De hecho, Lambiase se había ausentado en las citas de Austria y Bélgica, justamente dos carreras flojas para Verstappen, pero la situación de salud de su esposa aclaró las cosas hace unas semanas.

Ahora bien, consciente de que tiene una carrera construida en Red Bull y de su química con el tetracampeón del mundo, Lambiase habría decidido mantenerse en el equipo de Milton Keynes en sus funciones de ingeniero en pista y director de competición. Así lo dio a conocer Motorsport este martes en un informe que indica que el inglés no se vio tentado por las ofertas recibidas por sus rivales.

Como consecuencia, el ingeniero no solo seguirá al lado de “SuperMax” para intentar recuperar el título en este 2026, sino que también tendrá su rol de jefe de competición, el cual abarca a los dos garajes del equipo con la intención de recuperar el rendimiento con el segundo coche, que será comandado por Isack Hadjar. No obstante, cabe mencionar que Lambiase tiene contrato en Red Bull hasta finales del 2027, por lo que no puede descartarse que las negociaciones con otros equipos se retomen a futuro.

Y es que en la escudería austriaca tienen el antecedente de Jonathan Wheatley, quien se marchó a Sauber a pesar de haber sido una figura clave en Red Bull, que también perdió a Matt Caller, el mecánico jefe del garaje de Verstappen. Por ende, se entiende que, aunque Lambiase está confirmado para 2026, no puede asumirse que seguirá en 2027, por lo que los resultados de este año podrían ser clave para su futuro en la F1.

Max y "GP" llevan cuatro títulos juntos en la F1.

