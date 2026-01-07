La F1 2026 tendrá 24 fechas.

Después de la transición del 2025, la Fórmula 1 está cada vez más cerca de iniciar la nueva era con el cambio de reglamento técnico que entrará en vigor para este 2026. Con nuevos monoplazas, nuevos motores y tecnologías como la aerodinámica activa y el modo Overtake, la máxima categoría volverá a inicios de marzo con el comienzo del campeonato del mundo, que encima contará con una nueva escudería.

A inicios del año pasado se confirmó que Cadillac había recibido la aprobación para convertirse en el decimoprimer equipo de la F1 para este 2026, lo que llevará a que haya un total de 22 monoplazas en la pista. En este contexto, una de las dudas que había surgido era cómo será el sistema de clasificación, en el que cinco coches eran eliminados en la Q1 y otros cinco en la Q2, de manera tal que solamente queden diez para la Q3.

Si bien se hizo una pequeña modificación en el reglamento para mantener el formato de la división en tres partes, lo cierto es que la F1 optó por ser lo más conservadora posible en la clasificación a pesar del ingreso de Cadillac. Y es que el reglamento publicado por la FIA muestra que la qualy seguirá dividirá en Q1, Q2 y Q3, con los mismos tiempos vistos hasta 2025.

Donde sí habrá una diferencia es en la cantidad de eliminados por ronda, ya que el corte se hará a partir del puesto 17 en la Q1 y del 11 en la Q2, de manera tal que sean seis los eliminados en cada parte. “Si veintidós (22) Coches son elegibles, seis (6) serán eliminados después de la Q1 y la Q2”, detalla el reglamento, que fue constituido pensando solamente en veinte coches en la pista.

Por lo tanto, no habrá grandes cambios más allá de la línea de corte, puesto que la duración de cada parte se mantendrá independientemente de que la presencia de dos coches más pueda generar algo más de tráfico. De hecho, ni siquiera en la sprint shootout habrá modificaciones en el cronómetro, además de que en estas clasificaciones de sprint se mantienen los requisitos de neumáticos, con el uso obligatorio de medios para la SQ1 y SQ2 y de blandos para la SQ3, siempre en condiciones de piso seco.

Los 22 pilotos que tendrá la F1 en 2026.

Cronograma de la F1 2026