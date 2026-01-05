Así serían los coches de la F1 2026.

Comenzó el 2026 y, con eso, también la previa de la Fórmula 1, que apenas tuvo descanso desde el cierre del campeonato pasado con el GP de Abu Dhabi disputado el 7 de diciembre. A menos de un mes desde entonces, los equipos ya han vuelto a trabajar en sus fábricas después de las fiestas y se preparan para el inicio de la pretemporada, que estará dividida en tres fases y comenzará a fines de enero con las sesiones en Barcelona.

Anteriormente, como la pretemporada se solía hacer en la segunda mitad de febrero, los coches no se veían hasta dicho mes, pero como los planes se han adelantado para recibir a la nueva era de la F1, también se adelantaron las presentaciones. De hecho, ocho de las once escuderías ya pusieron fecha a la revelación de sus coches para este 2026, siendo Red Bull la encargada de romper el hielo el próximo 15 de enero.

Junto a Racing Bulls, su equipo filial con sede en Faenza, la escudería austriaca hará su presentación en Detroit para exhibir al RB22 junto al VCARB 03, ambos monoplazas motorizados por Ford, el nuevo socio de la escudería tras la salida de Honda. Justamente, la marca nipona presentará su nueva unidad de potencia el 20 de enero en Tokio, aunque la presentación del diseño de Aston Martin se realizará recién el 9 de febrero en Silverstone.

El 20 de enero también se presentará el coche de Audi en Berlín, mientras que el 23 habrá tres presentaciones distintas: el A526 de Alpine en Barcelona, el SF-26 de Ferrari en Fiorano y el VF-26 de Haas de manera online. Por último, Cadillac esperará al Super Bowl para lanzar su monoplaza, por lo que será un coche sin una livery definida para las sesiones en Barcelona, tal como sucederá con Aston Martin.

Por fuera de estas escuderías, todavía hay tres que no han anunciado la fecha de presentación de sus monoplazas, curiosamente todas bajo el mismo motor. En concreto, hablamos de Mercedes, McLaren y Williams, tres de las cuatro escuderías que usarán el motor alemán en esta temporada. Se espera que la actualización de sus cronogramas lleguen en los próximos días.

Las fechas de los test de pretemporada de la F1 2026.

Presentaciones de los monoplazas de la F1 2026