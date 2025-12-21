La FIA reveló el listado de la Fórmula 1 2026: el curioso caso de Sauber en medio de su transición a Audi

Sauber cambiará de nombre a partir de 2026.

La Fórmula 1 se prepara para un año lleno de cambios en 2026, con el cambio de reglamento técnico, los nuevos monoplazas y unidades de potencia sin el MGU-H y el arribo de Cadillac como decimoprimer equipo. Sin embargo, hay otros cambios sustanciales, como la salida de Sauber, que se despidió de la máxima categoría en el GP de Abu Dhabi para dar paso a Audi, que ahora está a cargo de las instalaciones de Hinwil.

El adiós de la escudería suiza era algo que se venía trabajando hace más de un año y cuya transición comenzó en 2025, con el trabajo en conjunto entre los integrantes del equipo original y personal de Audi que se sumó a la sede para tener un pasaje controlado. De hecho, está confirmado que la escudería, ahora con nacionalidad alemana, se llamará Audi Revolut F1 Team en 2026, tal como lo confirmó la FIA en su lista para el próximo año.

El viernes pasado, la Federación Internacional de Automovilismo publicó su lista de inscriptos a la F1 2026, haciendo oficiales las duplas, los números que usará cada piloto, los motores que se usarán y los nombres de las compañías y de los equipos. Fue en este último aspecto en el que llamó la atención la presencia de Sauber Motorsport AG como el nombre empresarial de Audi Revolut F1 Team.

De acuerdo con la información publicada por Motorsport, esta diferencia se debe a que el proceso de cambio de nombre de la entidad legal todavía se encuentra en curso, por lo que en la inscripción todavía figura su nombre del 2025. Como consecuencia, Sauber, en cuanto a nombre, seguirá ligado a la máxima categoría por otro año, por lo que su salida definitiva recién se dará a partir de 2027.

Por otro lado, cabe mencionar algunos cambios en los nombres de las escuderías, como el caso de McLaren, que pasará a llamarse McLaren Mastercard F1 Team después de su asociación con la firma de tarjetas de crédito. Además, Lando Norris ahora figura con el número 1 que reclamó como vigente campeón, mientras que Max Verstappen decidió no volver al 33 que usó previo a su primera consagración y obtuvo el permiso para portar el 3 que le había pertenecido a Daniel Ricciardo.

