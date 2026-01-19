Día del Cervecero: 3 bares de CABA para tomar las mejores pintas de cerveza

En CABA, la cultura cervecera se consolidó con espacios que combinan técnica, curaduría y gastronomía, transformando cada pinta en una experiencia completa

El Día del Cervecero es una fecha ideal para celebrar la cultura artesanal que crece en la Ciudad de Buenos Aires. Con propuestas cada vez más especializadas, los bares porteños apuestan por la calidad, la diversidad de estilos y el maridaje gastronómico. En este recorrido, la cerveza es la gran protagonista.

Una fecha para celebrar la cultura cervecera en Buenos Aires

Cada año, el Día del Cervecero invita a poner en valor el trabajo de productores, maestros cerveceros y espacios que apuestan por la identidad local. En CABA, la escena se consolidó con bares que ofrecen canillas rotativas, estilos clásicos y experimentales, y una curaduría pensada para garantizar frescura y calidad. Más allá de la moda, la cerveza artesanal se convirtió en una experiencia que combina técnica, sabor y gastronomía.

Dentro de esa amplia oferta, algunos bares se destacan por su trayectoria, su propuesta integral y su compromiso con el producto. A continuación, tres opciones para celebrar la fecha con pintas bien servidas y estilos cuidadosamente seleccionados.

Desarmadero, referencia indiscutida de la cerveza artesanal

En el marco del Día del Cervecero, Desarmadero Bar y Desarmadero Session reafirman su lugar como uno de los polos cerveceros más importantes de Palermo. Con más de 40 canillas, la propuesta se apoya en una selección que combina estilos estables y novedades constantes para asegurar máxima frescura.

Entre las opciones permanentes se encuentran la German Pils y la American IPA de Minga, las APA de Federal y Minga, la Nitro Stout de Grunge y variedades clásicas de Rücken como Hefeweizen, Honey e Irish. La curaduría se completa con cervezas de productores como Sir Hopper, Jabalina, Juguetes Perdidos, Strange Brewing, Cavalchini, Lindenberg y Astor, priorizando casas cercanas.

Las NEIPA y Hazy IPA, dos de los estilos más pedidos, encuentran su mejor acompañamiento en una carta gastronómica pensada para el maridaje, con empanadas, buñuelos y la reconocida burger Desarmadero.

Pasillito, espíritu español y cerveza propia

En Palermo, Pasillito combina el aire de los bares tradicionales de España con una identidad cervecera propia. El proyecto está liderado por Ramiro Suárez Plata, cocinero, emprendedor y creador de Hopson Brewing, su propia marca de cerveza artesanal.

Su vínculo con la cerveza comenzó entre 2016 y 2017 a través de la divulgación y las reseñas especializadas. Con formación como sommelier y certificación como juez internacional BJCP, Ramiro volcó ese recorrido en una fábrica ubicada en Parque Chacabuco, donde controla cada etapa del proceso productivo.

En Pasillito se sirven en tirada la Premium Lager, de bajo alcohol y perfil limpio, y la West Coast IPA, elaborada con lúpulos americanos, notas cítricas y amargor marcado. En el Día del Cervecero, el espacio resume una historia de producción independiente y mirada emprendedora.

La escena local se destaca por proyectos que apuestan a la calidad, la rotación de estilos y el trabajo con productores artesanales, fortaleciendo una identidad cervecera propia.

Saiigón Noodle Bar, cerveza artesanal y street food vietnamita

Saigón Noodle Bar suma una propuesta original a la escena porteña con cerveza artesanal de elaboración propia, pensada para acompañar su street food vietnamita. En colaboración con la cervecería Lumpen, desarrollaron la línea Viet Kong, disponible en sus locales de San Telmo, Retiro y Palermo.

La propuesta incluye tres variedades: una APA con hibiscus, de perfil floral y notas tropicales; una Session IPA fresca, frutal y de amargor suave; y Zero, una golden sin alcohol, ligera y equilibrada. Todas fueron diseñadas para armonizar con los sabores intensos y especiados de la cocina del sudeste asiático.

El packaging colorido y las ilustraciones de inspiración oriental completan una experiencia que une gastronomía y cerveza artesanal en clave urbana.