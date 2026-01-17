Buenos Aires se vuelve una escapada: la ruta gastronómica ideal para el verano 2026

La Malbequería, un espacio ideal para disfrutar un buen vino y de carnes de primer nivel

El verano 2026 vuelve a confirmar una tendencia clara: no hace falta irse lejos para sentirse de vacaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, la gastronomía se consolida como uno de los grandes planes de la temporada, con una ruta que combina parrillas emblemáticas, restaurantes clásicos, patios verdes y espacios con historia, pensados para atravesar el calor con ritmo relajado.

La experiencia no se limita a un barrio ni a un solo estilo. Desde el centro porteño hasta Palermo, la Ciudad invita a almorzar sin apuro, cenar al aire libre y dejar que las noches se estiren alrededor de una buena mesa.

Parrillas y clásicos que marcan el pulso del verano porteño

Cuando cae el sol, las brasas vuelven a ser protagonistas. Lo de Jesús, en Palermo, es uno de esos lugares donde el verano se vive sin estridencias: carnes maduradas, vereda animada y una propuesta que conserva el espíritu del bodegón porteño desde 1953.

En esa misma lógica, pero con una mirada más contemporánea, República del Fuego se posiciona como una de las parrillas que mejor interpreta el presente gastronómico de Buenos Aires. El fuego como eje, el producto como protagonista y una experiencia pensada para disfrutar incluso en las noches más calurosas.

Más cerca del centro, Reviré Brasas Bravas suma otra postal típica del verano porteño. Frente al Obelisco, su parrilla a la vista y su ubicación estratégica lo convierten en un punto de encuentro ideal antes o después del teatro, cuando la Ciudad sigue en movimiento y el calor empieza a aflojar.

Vino, patios y mesas al aire libre

Para quienes buscan una pausa distinta, La Malbequería ofrece una experiencia atravesada por el vino argentino. En una casona rodeada de vegetación, con patio, jardín de invierno y rooftop, propone mesas pensadas para el verano y una carta curada para acompañar comidas largas y sin apuro.

La ruta también incluye espacios donde la gastronomía se cruza con la historia. El Savoy Hotel Buenos Aires, inaugurado en 1910, invita a disfrutar brunchs, servicio de té y su tradicional Lobby Bar Imperio, reconocido como Bar Notable de la Ciudad. Un refugio elegante en pleno centro porteño, ideal para bajar el ritmo en los días de más calor.

Esta ruta gastronómica por la Ciudad de Buenos Aires confirma que el verano no es sinónimo de ciudad vacía. Entre veredas activas, brasas encendidas y patios escondidos, Buenos Aires se transforma en una escapada urbana para quienes eligen quedarse y disfrutarla, plato a plato.