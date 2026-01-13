Escapadas cerca de CABA para hacer con pileta en verano 2026: 5 lugares para salir el fin de semana

Escapadas cerca de CABA para hacer con pileta en verano 2026: los 5 lugares para ir

Con las altas temperaturas del verano de 2026 que sofocan la ciudad de Buenos Aires, no hay nada mejor que planear una escapada cerca para descansar y resetear la mente. Por suerte, Buenos Aires cuenta con muchas opciones de pueblos pintorescos y estancias con mucha naturaleza y agua para combatir el calor.

Escapadas cerca de CABA: a qué lugares con pileta se puede ir el fin de semana

Ya sea que prefieras la tranquilidad absoluta del campo, el encanto de una cabaña frente a la laguna o el lujo de un hotel, cerca de CABA hay muchas opciones variadas y accesibles para una escapada. Conocé cuáles son los mejores lugares con pileta para visitar y disfrutar este verano.

1. Chascomús

A solo 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Chascomús sigue siendo el destino estrella para este verano 2026. Su cercanía por la Autovía 2 la hace imbatible para un viaje rápido. Aquí podés encontrar una oferta enorme de hoteles con pileta frente a la laguna y complejos de cabañas que ofrecen parques arbolados ideales para el asado del domingo. Si buscás algo de categoría, el Howard Johnson es una opción segura con sus piscinas exteriores y servicios de spa.



En la provincia de Buenos Aires hay mútiples hoteles y estancias ideales para disfrutar el verano junto al río y en enermos piletas

2. Tigre y el Delta

Si querés sentirte realmente lejos de la rutina, el Delta es tu lugar. En este 2026, la tendencia del ecoturismo creció muchísimo, y podés alquilar cabañas en la segunda o tercera sección de islas para mayor privacidad. Muchos complejos cuentan con piletas que miran directamente al río, combinando la frescura del agua dulce con la naturaleza exuberante del monte. Es el plan ideal para ir en pareja o con amigos y disfrutar de la brisa nocturna que solo las islas ofrecen.

3. San Antonio de Areco

Para los que aman la mística gauchesca, Areco es imbatible. Además de recorrer sus calles históricas y platerías, podés alojarte en estancias tradicionales o en hoteles como el San Carlos Areco, que cuenta con una pileta increíble y un entorno de paz absoluta. Es una escapada que te permite combinar la buena gastronomía (un buen asado criollo no puede faltar) con tardes de lectura bajo los árboles y baños refrescantes.

4. Pilar

Si no tenés ganas de manejar mucho, Pilar ofrece opciones de alto nivel a menos de una hora de CABA. El Hilton Pilar es uno de los favoritos de esta temporada, gracias a sus múltiples piscinas (incluyendo una de borde infinito) y sus amplios espacios verdes. Es una alternativa perfecta si buscás el confort de un resort sin tener que alejarte demasiado de la ciudad.

El Hilton Pilar es uno de los favoritos por sus múltiples piletas y espacios verdes

5. San Pedro

Ubicado a 160 kilómetros, San Pedro te espera con sus famosas barrancas y una vista privilegiada del río Paraná. Muchos hoteles y campings de la zona han renovado sus instalaciones para este verano, ofreciendo piletas con toboganes y áreas recreativas. No podés irte sin probar una ensaimada mallorquina después de un día de sol intenso.