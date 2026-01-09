Es uno de los pulmones verdes más importantes de Buenos Aires y lo custodian guardaparques desde 1990: la escapada ideal cerca de CABA

No es necesario viajar demasiado lejos para relajarse y pasar unos días lejos de la vertiginosidad urbana. A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra la Reserva Natural Municipal "Los Robles", ubicada en el partido bonaerense de Moreno, que se consolida como una de las mejores escapadas cerca de CABA para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en este verano 2026.

Este predio de más de 270 hectáreas destaca sobre todo por su biodiversidad. El paisaje está marcado por sauces, ceibos, fresnos, roble de pantanos (que da nombre a la Reserva) y casuarinas.

En tanto, las lagunas funcionan como hábitat de aves, reptiles y pequeños mamíferos, convirtiendo cada recorrido en una travesía única y de contacto directo con la naturaleza.

Qué actividades se pueden realizar en la Reserva Natural Municipal “Los Robles”

Dado que es un sitio tanto extenso como diverso, se pueden realizar múltiples actividades que van desde trekking, circuitos en bicicleta y a pie. También es posible hacer avistaje de aves y de otros animales autóctonos.

Por supuesto, el área permite, además, que los visitantes acampen y disfruten en familia de picnics y reuniones al aire libre.

Pero eso no es todo. En la Reserva funciona un vivero municipal que forma parte de diferentes proyectos ambientales desarrollados en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Este espacio cumple un rol central en la producción de especies autóctonas destinadas al arbolado urbano. La Reserva Natural de “Los Robles”, desde 1990, es cuidada por guardaparques que preservan su carácter natural y garantizan el equilibrio entre conservación y uso público. Esto hace que el sitio conserve su identidad silvestre más fácilmente.

Actualmente, la entrada general tiene un valor de $4.000. Para menores de 12 años, jubilados y personas con Certificado de Discapacidad (CUD), la entrada es sin cargo. En tanto, no es necesario hacer una reserva previa para ingresar.

Cómo llegar a la Reserva Natural “Los Robles” de Moreno

A la Reserva se puede llegar de dos maneras saliendo de la Ciudad de Buenos Aires. La primera es con transporte público. Habrá que tomar el Tren Sarmiento hasta Moreno y allí el colectivo 26 de La Perlita (ramal “Los Robles”).

La segunda en auto particular. Aquí hay que tomar Acceso Oeste hasta salida La Reja (km 38), continuar por Rubén Darío, Avenida de la Argentinidad y Benito Juárez.