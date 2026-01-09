Escapadas cerca de CABA para disfrutar del rio en verano 2026: 5 lugares para salir el fin de semana

Escapadas cerca de CABA para disfrutar del rio en verano 2026: 5 lugares para salir el fin

Durante el verano 2026, con las elevadas temperaturas, alejarse de la Ciudad de Buenos Aires parece el mejor plan. Por suerte, no hace falta viajar tanto para hacer una escapada, rodearse de la naturaleza y poder disfrutar del aire libre.

A dónde hacer una escapada cerca de CABA: los mejores 5 destinos

Hay muchas opciones a poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires para hacer una escapada. Ya sea que busques un día de playa agreste, una tarde de deportes acuáticos o simplemente un poco de sombra para tomar mates frente al río. Entre los mejores lugares para ir durante el fin de semana se encuentran:

1. El Delta del Tigre

Es el clásico que nunca falla, pero este verano 2026 el Tigre se destaca por su crecimiento en el ecoturismo. Más allá del Puerto de Frutos, la clave está en internarse en la segunda o tercera sección del Delta: podés alquilar cabañas u hoteles boutique que ofrecen muelles privados para tirarte al río con total tranquilidad.

Además, si te gusta el movimiento y hacer actividades de aventura, podés sumarte a las travesías nocturnas en kayak bajo la luna llena, una de las experiencias más buscadas de la temporada.

El Delta es una de las grandes opciones para una escapada sin viajar tanto desde CABA

2. San Pedro

Ubicado a unos 165 kilómetros de CABA, San Pedro es el destino perfecto si buscás combinar río con buena comida. Sus famosas barrancas ofrecen vistas espectaculares del río Paraná. Podés pasar la tarde en la zona de la costanera, visitar el Museo Paleontológico o perderte en el laberinto natural de Las Amalias.

Además, el destino se destaca por ofrecer los mejores productos regionales. Si decidís hacer una escapada, no te podés ir sin probar una ensaimada mallorquina o disfrutar de una boga a la parrilla en los bodegones del puerto.

3. Punta Indio

Si tu plan es desconectar del ruido por completo, Punta Indio es para vos. A unos 150 kilómetros, dentro de la Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur, vas a encontrar playas de río muy tranquilas como la del Pericón.

Lo que hace especial a este lugar es su vegetación exuberante, casi selvática, que te hace sentir a miles de kilómetros de la ciudad. Es el sitio ideal para el avistaje de aves y las caminatas por senderos naturales.

Punta Indio cuenta con playas agrestes perfectas para combatir el calor y disfrutar del verano

4. Baradero

Es la ciudad más antigua de la provincia y se encuentra a solo una hora y media de la Capital. Baradero ofrece una costanera renovada con balnearios municipales y clubes privados donde podés pasar el día.

Su ambiente es mucho más pausado que otros destinos masivos, lo que lo vuelve excelente para ir en familia o si buscás descansar realmente. El río Arrecifes y el Paraná se prestan para la pesca y los deportes náuticos suaves.

5. Isla Martín García

Para una experiencia distinta, podés tomar una lancha desde Tigre o Puerto Madero y pasar el día (o el fin de semana) en esta isla cargada de historia. Con sus calles de piedra y su vegetación indomable, la Isla Martín García es un viaje en el tiempo.

En la isla podés recorrer la antigua cárcel, el faro y disfrutar de sus playas tranquilas que miran hacia la costa uruguaya. Es un plan ideal para quienes disfrutan de las caminatas largas, la naturaleza y el silencio absoluto.