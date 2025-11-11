Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del mundo por sus múltiples atractivos para turistas de todos los países.

Buenos Aires se acaba de consagrar como la ciudad turística más atractiva del planeta, según el prestigioso ranking de los Wanderlust Reader Travel Awards. Por primera vez en la historia, la Capital Federal alcanzó el primer puesto, logrando subir seis posiciones respecto al año pasado. Se trata de una distinción basada en la reseña de miles de viajeros que visitaron la Capital de Argentina.

El reconocimiento, otorgado por la revista especializada Wanderlust, agrupó la opinión de más de 200.000 lectores de todo el globo, que se rindieron ante la variada propuesta cultural, gastronómica y la vibrante noche porteña. La ceremonia, que ya celebra su 24ª edición, se realizó en la icónica National Gallery de Londres y contabilizó casi cinco millones de votos.

Los motivos por los que la revista Wanderlust eligió a Buenos Aires

La revista Wanderlust no escatimó en elogios al otorgarle a Buenos Aires el título de “Ciudad más atractiva del mundo”, calificándolo como un "momento significativo para la ciudad argentina". Los lectores de la publicación destacaron varios factores clave que definieron la victoria:

Energía creativa de sus barrios.

El "renacimiento" de sus salas de tango.

La creciente escena de jóvenes chefs que están redefiniendo la cocina argentina.

La Ciudad se promociona como un destino con las puertas abiertas todo el año. Sus atractivos no son pocos: más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, además de una nutrida agenda de espectáculos. Desde la organización Visit Buenos Aires celebraron la distinción, remarcando que se trata de un reconocimiento a la identidad local.

El Teatro Colón de Buenos Aires es una de las salas de ópera más importantes del mundo.

"Este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires: una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo, gastronomía de primer nivel reconocida internacionalmente y la calidez característica de los porteños", señaló Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires.

Por su parte, Karina Perticone, directora ejecutiva de la organización, expresó que el logro es "un testimonio del esfuerzo continuo que realizamos para que Buenos Aires se consolide entre las principales capitales globales". La revista Wanderlust es una referencia en el Reino Unido y el mundo, con más de 238.000 lectores y uno de los podcasts de viajes más escuchados. En esta edición, además de Buenos Aires, resultaron ganadores Japón como país más atractivo del mundo e Estambul como la ciudad más deseada de Europa.