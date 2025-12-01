Elecciones en Chile: la encuesta que acertó el triunfo de Milei en 2023 adelantó quién ganará

A menos de dos semanas del balotaje del próximo 14 de diciembre en Chile, la consultora AtlasIntel, reconocida internacionalmente por haber anticipado con precisión matemática el triunfo de Javier Milei en 2023, publicó su encuesta de noviembre con un pronóstico lapidario para el oficialismo: José Antonio Kast se perfila como el próximo presidente con una ventaja abrumadora.

El estudio, realizado en colaboración con Bloomberg, proyecta un escenario de polarización total para la segunda vuelta, donde el líder del Partido Republicano supera ampliamente a Jeannette Jara, la candidata de los partidos oficialistas.

Según los datos de la encuestadora, si se cuentan los votos totales, Kast obtendría el 56,9%, mientras que Jara se quedaría con el 35,0%. La diferencia de casi 22 puntos a días de la elección sugiere un escenario de "ola" a favor de la oposición, muy difícil de revertir en el corto plazo. Si se proyectan los votos válidos (descartando blancos y nulos, que es como se cuenta oficialmente el día de la elección), la brecha se estira aún más: 61,9% para Kast contra un 38,1% para la candidata del oficialismo.

El inminente giro a la derecha se explica por el rechazo masivo a la actual administración. A días de que se abran las urnas, el 63,9% de los chilenos desaprueba la gestión de Gabriel Boric, lo que funciona como un techo de hormigón para las aspiraciones de Jara. La agenda de la elección quedó marcada por las deudas pendientes del progresismo. Los encuestados señalan a la corrupción (57,5%) y a la inseguridad y el narcotráfico (48,1%) como los problemas más graves del país. En este contexto, el discurso de "mano dura" de Kast logró permear en un electorado cansado, relegando incluso a la inflación (27%) a un tercer plano.

Imagen: el contraste final

De cara al 14 de diciembre, las imágenes de los candidatos confirman la tendencia. José Antonio Kast llega al día D con una imagen positiva del 52%, la más alta del arco político. En la vereda de enfrente, la ministra Jara carga con una imagen negativa del 62%, arrastrada por la impopularidad del gobierno del que forma parte.

Con la credibilidad de haber acertado el escenario argentino hace dos años, los números de AtlasIntel anticipan que el próximo 14 de diciembre Chile cerrará su ciclo de izquierda para dar un viraje histórico hacia el conservadurismo duro.