La policía revisa los edificios tras el incendio en Hong Kong, que deja 146 víctimas mortales

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador de reparación camina junto a edificios quemados después del incendio mortal en el complejo de viviendas Wang Fuk Court, en Tai Po, Hong Kong, China

Las autoridades de Hong Kong continuaron el lunes con el registro de los edificios de apartamentos que quedaron arrasados tras un gran incendio que causó la muerte de al menos 146 personas y dejó a cientos de personas sin hogar, que ahora se están adaptando a la vida en alojamientos temporales.

La policía ha completado el registro de cuatro de las siete torres que se vieron afectadas por el incendio más mortífero de la ciudad en más de 75 años, donde han encontrado cadáveres de residentes en escaleras y azoteas, atrapados mientras intentaban huir de las llamas.

Miles de personas han acudido a rendir homenaje a las víctimas, entre las que se encuentran al menos nueve empleadas domésticas de Indonesia y una de Filipinas. El domingo, las filas de dolientes se extendían más de un kilómetro a lo largo de un canal situado junto al edificio de Wang Fuk Court.

Esta semana también se celebrarán vigilias en Tokio y Londres. Alrededor de 40 personas siguen desaparecidas, según las autoridades.

Todavía se está investigando la causa del incendio que comenzó el pasado miércoles y se propagó rápidamente por el exterior de los edificios en renovación.

Sin embargo, Pekín ha advertido de que reprimirá las protestas "antichinas", en medio de la indignación de la población por la falta de advertencias sobre el riesgo de incendio y la evidencia de prácticas de construcción peligrosas.

Al menos una persona involucrada en una petición que exigía una investigación independiente, entre otras demandas, ha sido detenida, según fuentes cercanas al asunto.

La policía no ha querido hacer comentarios concretos, limitándose a decir que actuará de acuerdo con la ley.

LA BÚSQUEDA SE DESPLAZA A LOS EDIFICIOS MÁS AFECTADOS

Amy Lam, una responsable de la policía, dijo a la prensa el domingo que los edificios que todavía no se han registrado son "los más difíciles" y añadió que el tramo final de la búsqueda podría llevar semanas.

Imágenes compartidas por la policía mostraban a agentes ataviados con trajes protectores contra materiales peligrosos, mascarillas y cascos, inspeccionando habitaciones con paredes ennegrecidas y muebles calcinados, y vadeando el agua que sofocó los incendios que se prolongaron durante días.

Multitud de agentes llegaron al lugar a primera hora de la mañana del lunes para seguir registrando los edificios.

Los bloques de apartamentos albergaban a más de 4.000 personas, según los datos del censo, y los que lograron escapar deben ahora intentar rehacer sus vidas.

Más de 1.100 personas han sido trasladadas de los centros de evacuación a alojamientos provisionales, y otras 680 han sido alojadas en albergues juveniles y hoteles, según las autoridades.

Dado que muchos residentes dejaron atrás sus pertenencias al huir, las autoridades han ofrecido fondos de emergencia de 10.000 dólares de Hong Kong (1.284 dólares) a cada hogar y han proporcionado ayuda especial para expedir nuevos documentos de identidad, pasaportes y certificados de matrimonio.

ONCE PERSONAS DETENIDAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL INCENDIO

El incendio más mortífero ocurrido en Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en un almacén, ha conmocionado a la ciudad, donde este fin de semana se celebrarán elecciones legislativas.

Las autoridades han detenido a 11 personas en el marco de las investigaciones sobre posible corrupción y uso de materiales peligrosos durante las reformas.

En aquel momento, el edificio estaba envuelto en una malla verde y andamios de bambú y recubierto de espuma aislante. Las alarmas contra incendios del complejo tampoco funcionaban correctamente, según las autoridades.

El año pasado, las autoridades informaron a los residentes de Wang Fuk Court de que el riesgo de incendio era "relativamente bajo", tras quejarse de los riesgos que planteaban las reformas, según el Departamento de Trabajo de la ciudad.

Los residentes plantearon sus preocupaciones en septiembre de 2024, en particular sobre la inflamabilidad de la malla que los contratistas utilizaron para cubrir los andamios, dijo un portavoz del departamento.

Con información de Reuters