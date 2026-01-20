EN VIVO
Trump dice que tuvo una llamada telefónica con Rutte de la OTAN sobre Groenlandia

20 de enero, 2026 | 03.37

‍El presidente de Estados Unidos, Donald ‍Trump, dijo ⁠el martes que había mantenido una "muy buena" llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en relación con Groenlandia.

Trump ‌también dijo que ⁠había aceptado ⁠una reunión de varias partes en Davos, Suiza, en ‍el Foro Económico Mundial. No ⁠especificó quiénes eran ‌las varias partes.

"Como expresé a todo el mundo, muy claramente, Groenlandia es imperativa ‌para ‌la Seguridad Nacional y Mundial. No puede haber vuelta atrás - ¡En eso, todo ​el mundo está de acuerdo!", dijo en una publicación en Truth Social.

Trump había dicho anteriormente a los periodistas que ‍Estados Unidos hablaría sobre la adquisición de Groenlandia en el Foro Económico Mundial de esta ​semana porque Dinamarca no puede proteger el territorio.

(Información ​de Chandni Shah en Bengaluru; edición de ⁠Jacqueline Wong y Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

