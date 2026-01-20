Trump dice que tuvo una llamada telefónica con Rutte de la OTAN sobre Groenlandia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de EEUU, Donald Trump, habla mientras se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU

‍El presidente de Estados Unidos, Donald ‍Trump, dijo ⁠el martes que había mantenido una "muy buena" llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en relación con Groenlandia.

Trump ‌también dijo que ⁠había aceptado ⁠una reunión de varias partes en Davos, Suiza, en ‍el Foro Económico Mundial. No ⁠especificó quiénes eran ‌las varias partes.

"Como expresé a todo el mundo, muy claramente, Groenlandia es imperativa ‌para ‌la Seguridad Nacional y Mundial. No puede haber vuelta atrás - ¡En eso, todo ​el mundo está de acuerdo!", dijo en una publicación en Truth Social.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump había dicho anteriormente a los periodistas que ‍Estados Unidos hablaría sobre la adquisición de Groenlandia en el Foro Económico Mundial de esta ​semana porque Dinamarca no puede proteger el territorio.

(Información ​de Chandni Shah en Bengaluru; edición de ⁠Jacqueline Wong y Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)