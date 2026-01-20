China planea nuevas medidas para estimular el consumo en los próximos cinco años

FOTO DE ARCHIVO: Clientes cenan en un restaurante en Pekín, China

China ‍planea poner en marcha nuevas políticas entre 2026 y 2030 para estimular el consumo interno y hacer frente a los desequilibrios "prominentes" ‍en la oferta y la ⁠demanda, y el sector servicios se convertirá en un foco clave, dijo el martes el planificador estatal del país.

Los dirigentes chinos se han comprometido a aumentar "significativamente" la participación del consumo de los hogares en la economía en los próximos cinco años, aunque no han fijado un objetivo concreto.

"La cuestión de tener una oferta fuerte pero una demanda débil en el actual funcionamiento económico es, de hecho, un problema importante", dijo Wang Changlin, ‌subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), en ⁠una rueda de prensa.

La economía china creció ⁠un 5% el año pasado, en consonancia con el objetivo del Gobierno, ya que el auge de las exportaciones chinas compensó la debilidad del ‍consumo interno, un equilibrio que se prevé difícil de repetir.

La producción industrial aumentó un 5,9% en 2025, superando ⁠el crecimiento del 3,7% de las ‌ventas al por menor, lo que subraya el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

El martes, el Ministerio de Finanzas chino anunció que ampliaría hasta finales de 2026 los subsidios de intereses para los consumidores, las empresas de servicios al consumidor y las empresas que ‌necesiten actualizar ‌sus equipos, con el fin de reactivar la debilitada demanda interna.

La prórroga pretende "impulsar aún más el consumo y expandir la demanda interna, seguir reduciendo el coste del crédito al consumo personal y aumentar la disposición de los residentes a gastar", ​dijo el Ministerio de Finanzas.

El Ministerio también pondrá en marcha a partir de este año bonificaciones de intereses de hasta dos años para los préstamos concedidos a microempresas y pequeñas y medianas empresas privadas. Asimismo, introdujo un plan de garantías por un total de 500.000 millones de yuanes (71.830 millones de dólares) a lo largo de dos años para la inversión privada.

Zhou Chen, ‍responsable de la CNDR, dijo que el Gobierno seguiría utilizando las subvenciones al comercio para apoyar el consumo de bienes como los vehículos eléctricos, pero que su atención se estaba desplazando hacia los servicios.

Las autoridades afirman que los servicios, como la atención a la tercera edad, la sanidad y ​el ocio, ofrecen un amplio margen de crecimiento.

"El sector servicios se ha convertido ahora en un foco clave en los esfuerzos por expandir la demanda ​interna", dijo Zhou.

En diciembre, China desembolsó 62.500 millones de yuanes (8.980 millones de dólares) en fondos especiales de bonos del Tesoro para respaldar ⁠su plan 2026 de intercambio de electrodomésticos y vehículos de nueva energía.

(1 dólar = 6,9606 yuanes chinos renminbi)

Con información de Reuters