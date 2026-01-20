EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: las cinco hipótesis de lo que pasó con el niño desaparecido

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 2 horas

Caso Loan: las cinco hipótesis de lo que pasó con el niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Caso Loan: el nuevo testimonio que podría destrabar el juicio en 2026

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Así sería Loan Peña hoy: difunden imagen actualizada del nene desaparecido

La Justicia elaboró un perfil actualizado de la foto más conocida de Loan Danilo Peña, el niño de ahora seis años que desapareció en junio del 2024. Esperan que la nueva fotografía ayude a dar con su paradero.

La Justicia avanzó estos últimos días con la elaboración de una fotografía con tecnología de "progresión de edad", para develar cómo sería hoy físicamente Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en junio del 2024 en 9 de Julio, Corrientes. El archivo, al que tuvo acceso El Destape, lo muestra con rasgos más aniñados, con detalles que dan cuenta de un Loan de ya 6 años.  

Leer la nota completa
Trending
Javier Milei presidente
Javier Milei llega a Davos: la agenda del mandatario y su encuentro con empresarios
Las más vistas