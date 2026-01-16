EN VIVO
Desaparición de Loan

Difundirán una foto actualizada de Loan Peña para contribuir con su búsqueda

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Difundirán una foto de Loan actualizada para dar con su paradero

La Justicia avanzó con la elaboración de una fotografía con tecnología de "age progression", para mostrar cómo sería hoy físicamente Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en junio del 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

 

"Es deseable contar o acceder a la mayor cantidad de fotos posibles tanto del desaparecido como de sus familiares más allegados (padre, madre, hermanos/as, etc.), con motivo de efectuar un estudio morfológico no solo de ellos sino también de sus familiares, a fin de dilucidar patrones de envejecimiento", reza el escrito del informe técnico.

 

El estudio, encomendado por el Sargento 1° Yani Rubén Coronel, se basó en técnicas gráficas y de ilustración digital, a la cual se le fueron incorporando variables a las expresiones de la cara, teniendo en cuenta que solo pasó un año y medio desde una última fotografía.

 

 

2026, el año en que se definirá qué pasó con Loan

Mientras se analizan las nuevas pericias y declaraciones testimoniales, el expediente se encamina hacia un juicio oral donde los siete imputados enfrentarán a la Justicia en busca de determinar qué pasó y qué hicieron con el pequeño.

Pocas horas después de los festejos de Año Nuevo, los movimientos en la Justicia de Corrientes empezaron lentamente en busca de analizar las últimas pericias y declaraciones testimoniales en torno a la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño que desapareció el 13 de junio de 2024 cuando tenía 5 años y había pasado el almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el Paraje El Algarrobal a pocos kilómetros de la ciudad correntina de 9 de Julio. Esas pericias tienen que ver con la elaboración de los informes de los rastrillajes de cuatro lagunas en los alrededores de la casa de campo de dos de los imputados, el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, y de la declaración de la nuera de la ex funcionaria, María Regina Escobar.

Caso Loan: los últimos testimonios que rodean la causa

