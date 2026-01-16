Así sería Loan Peña hoy: difunden imagen actualizada del nene desaparecido

La Justicia avanzó estos últimos días con la elaboración de una fotografía con tecnología de "progresión de edad", para develar cómo sería hoy físicamente Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en junio del 2024 en 9 de Julio, Corrientes. El archivo, al que tuvo acceso El Destape, lo muestra con rasgos más aniñados, con detalles que dan cuenta de un niño de ya 6 años.

"Es deseable contar o acceder a la mayor cantidad de fotos posibles tanto del desaparecido como de sus familiares más allegados (padre, madre, hermanos/as, etc.), con motivo de efectuar un estudio morfológico no solo de ellos sino también de sus familiares, a fin de dilucidar patrones de envejecimiento", reza el escrito del informe técnico.

El trabajo fue realizado por el Sargento 1° Yani Rubén Coronel, idóneo en Arte Forense, quien utilizó como base principal una fotografía del menor publicada originalmente por el portal "República de Corrientes". Con autorización judicial, los peritos trabajaron sobre esta imagen aplicando "técnicas gráficas y de ilustración digital" mediante el software Corel Painter y una tableta gráfica Wacom.

Sin embargo, el propio informe oficial introduce una advertencia crucial que contextualiza el valor de la imagen. El documento señala de manera explícita que el resultado "no deja de ser mera hipótesis" y debe considerarse "más cercano a un desarrollo artístico que a un estudio científico". Los peritos aclaran que quedan fuera "innumerables factores" que podrían modificar radicalmente el rostro de una persona en este tiempo, como enfermedades, cirugías, quemaduras o prolongadas exposiciones a factores climáticos o agentes químicos.

Este procedimiento de "progresión de edad" se enmarca en la búsqueda activa del niño, la cual fue reafirmada recientemente por la Justicia al considerar su desaparición como un "delito permanente". La difusión de la imagen busca generar un nuevo impacto visual que pueda aportar algún dato sobre el paradero de Loan, mientras la causa judicial avanza de manera irrevocable hacia su etapa de juicio oral.



Los imputados y la esperanza de que se rompa el silencio

Frente al Tribunal se presentarán los siete imputados principales de la causa, quienes se encuentran con prisión preventiva en distintos penales del país:

Carlos Pérez y María Victoria Caillava (dueños de la casa de campo).

Bernardino Antonio Benítez .

Laudelina Peña (tía del niño).

Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez .

El ex comisario Walter Adrián Maciel.

A ellos se suman su esposa, Mónica Millapi (con prisión domiciliaria), y otras diez personas acusadas de intentar desviar la investigación haciéndose pasar por enviados de fundaciones o funcionarios.

Una expectativa que recorre la causa es la posibilidad de que uno de los imputados decida romper el pacto de silencio que hasta ahora ha rodeado los hechos, quizás a cambio de beneficios procesales. Esta esperanza se fortaleció tras un reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló una resolución que pretendía dar por finalizada la búsqueda de Loan. Los jueces superiores avalaron la postura de que se trata de un “delito permanente” —la sustracción de un menor— que continúa mientras no se sepa el paradero de la víctima.

“La búsqueda continúa. El juicio también. Y ahora, ya no hay marcha atrás”

Con estas palabras, el abogado querellante Alejandro Vecchi, que representa a los padres de Loan, José Peña y María Noguera, resumió el escenario actual. Vecchi destacó que, luego de meses de debates procesales, la Justicia tiene claro que avanzar hacia el juicio es no solo posible, sino obligatorio, independientemente de que la búsqueda activa del niño siga su curso. “Casación ordena desde arriba el expediente; el Tribunal Oral impide desde abajo que el juicio se paralice”, explicó el letrado.

Así, en el inicio de este 2026, dos líneas de trabajo avanzan en paralelo con firmeza: por un lado, la búsqueda incansable de Loan, ahora potenciada con una nueva imagen que lo muestra como el niño que podría ser hoy; por el otro, la marcha imparable hacia un juicio oral que pretende, ante la sociedad y la ley, determinar responsabilidades y, con suerte, alcanzar por fin la verdad sobre una de las desapariciones más conmovedoras de los últimos tiempos. Para la familia y para todo el país, la pregunta sigue en pie, urgente e ineludible: ¿Dónde está Loan Danilo Peña?