Desaparición de Loan

Caso Loan: el nuevo testimonio que podría destrabar el juicio en 2026

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Caso Loan: las expectativas de la justicia para el juicio en 2026

Loan: el nuevo testimonio de la nuera de Caillava

En la causa por la desaparición de Loan, declaró la nuera de María Victoria Caillava y afirmó que su suegra negó saber qué ocurrió aquel día.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Ese día había partido de su casa junto a su padre para visitar a su abuela. Luego de un almuerzo con familia y amigos de la mujer, el nene de cinco años se fue a jugar con sus primos, pero, al cabo de unos minutos, desapareció y, pese a un intenso operativo de búsqueda, no se sabe absolutamente nada sobre su paradero.

Caso Loan: uno por uno, quiénes son los acusados por la desaparición del niño

Caso Loan: uno por uno, quiénes son los acusados por la desaparición del niño

