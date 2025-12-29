"Contestó seco cuando le preguntaron por Loan": el nuevo testimonio de la nuera de una detenida que reabre incógnitas

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Ese día había partido de su casa junto a su padre para visitar a su abuela. Luego de un almuerzo con familia y amigos de la mujer, el nene de cinco años se fue a jugar con sus primos, pero, al cabo de unos minutos, desapareció y, pese a un intenso operativo de búsqueda, no se sabe absolutamente nada sobre su paradero.

Una de las principales implicadas en el caso es la exfuncionaria municipal, María Victoria Caillava, quien aquel 13 de junio se encontraba en la casa de Catalina, abuela de Loan, junto a su marido Carlos Pérez. Ambos están detenidos y son investigados por el hecho. En las últimas horas, la nuera de Caillava habló sobre la situación de su suegra y negó que supiera algo sobre el pequeño.

María Regina Escobar se presentó en la Oficina Judicial de Corrientes para dar testimonio ante la jueza Cristina Pozzer Penzo y decir lo que sabe sobre la desaparición de Loan. En primer lugar, se refirió a cómo se enteró sobre la desesperada búsqueda del niño. La mujer aseguró que supo gracias al estado de WhatsApp de una vecina.

Luego, conversó con su marido, José Luis Bertón, hijo de Caillava, para decirle lo que estaba pasando en la ciudad. Si bien, el hombre se sumó a la búsqueda inmediatamente después de hablar con su esposa, al otro día no volvió a hacerlo.

Escobar también recordó que habló con su suegra para entender mejor lo que podría haber pasado en ese almuerzo. Dijo que le preguntó si tenía "información sobre el caso" y sobre Loan en sí, pero que Caillava respondió de manera "seca" y tajante que no sabía absolutamente nada.

Cómo continúa el caso Loan y cuándo será el juicio

La búsqueda de Loan continúa y, en este tiempo, la causa avanzó con nuevos peritajes a los automóviles de Carlos Pérez: un Ford Ka y una Ford Ranger. Hasta el momento, se encuentran detenidos 7 sospechosos de los 17 que irán a juicio oral y público.

Ellos son, además, de Caillava y Pérez; Laudina Peña, tía de Loan; Walter Maciel, ex comisario de 9 de julio; Antonio Benítez; Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez; y Mónica del Carmen Millapi.

Todos están imputados por sustracción y ocultamiento de un menor en calidad de co-autores. El pasado 6 de diciembre fueron procesados con prisión preventiva por Pozzer Penzo.

El juicio contra los acusados aún no tiene fecha, pero el 27 de febrero se realizará la primera audiencia preliminar con las partes.