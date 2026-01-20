Un nueva polémica delictiva salpica a Morena Rial. En esta ocasión, la Policía Bonaerense desbarató en Coste del Este a una banda que se dedicaba a realizar "escruches", es decir, robos en viviendas cuando sus habitantes no están presentes, y una amiga de la influencer fue detenida como parte de este grupo.

Se trata de Ayelén Agustina Soplan, una joven abogada de 26 años, cuyo rostro es conocido en la televisión y en las redes sociales, ya que varias veces brindó reportajes para defender a la hija de Jorge Rial.

Otro de los detenidos y acusados de formar parte de esta banda delictiva es Eric Cañete (31), actual novio de Morena y hermano de Alan Cañete, el "falso abogado" del caso Loan, imputado por "violación de los medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegal de la libertad". El sujeto, que daba asesoramiento jurídico a una familiar del niño desaparecido, fue detenido en febrero.

Cómo detuvieron a banda del escruche en Costa del Este

El operativo policial para desarticular a la "banda del escruche" se montó luego de la denuncia de una turista no residente, quien sostuvo a las autoridades que cuando regresó a su hogar temporal se encontró con que le habían robado dinero, una consola de juegos y un reloj.

Rápidamente el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Patrulla Municipal activaron el protocolo de emergencia y pusieron en marcha, con los efectivos policiales de la localidad, una investigación para encontrar a los culpables del delito. También formaron parte del procedimiento el Grupo Táctico Operativo (GTO).

A las pocas horas, detectaron un vehículo que salía de Costa del Este y que, según los informes, estuvo involucrado en el hecho. En él viajaban cinco personas, cuya vestimenta coincidían con los sospechosos que buscaban que identificaron gracias a las cámaras de seguridad de la zona en la que se encuentran los domilcilios de los robos: dos ocurrieron en Costa del Este y uno en Aguas Verdes.

De esta manera, procedieron a la detención de los individuos y también se secuestraron celulares, relojes, dispositivos de almacenamiento digital y dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera). Los delincuentes, incluida Soplan, están arrestados en una alcadía del municipio y a disposición de la Justicia.

Además de Soplan y Cañete, se confirmó la identidad de los otros detenidos: Brian Rodrigo Contreras (32); Nahuel Leonardo Segovia Guillen (29); y Evelin Denise Martínez (25).