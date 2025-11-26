La situación de Morena Rial en la cárcel que preocupa a muchos.

Morena Rial lleva ya casi sesenta días detenida en Magdalena, luego de los robos que perpetró en Zona Norte. Desde su equipo legal intentaron que obtenga la domiciliaria, pero la misma fue rechazada por el estado en que se encuentra la vivienda donde pretendía cumplir la misma. Es por ello que sigue tras las rejas y, en los últimos días, ha presentado un cuadro de salud que preocupa a sus más cercanos.

Esto lo evidenció su abogado Alejandro Cipolla en El diario de Mariana (América), luego de que Guido Záffora contara que las pericias psicológicas realizadas sobre la hija de Jorge Rial " y que dieron bien", mientras que el propio letrado aseguró que fue sometida a un examen para determinar si podía ser buena madre.

Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial.

"Ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo. La ley es muy clara. Las madres con hijos menores de 5 años tienen que estar juntos", arrojó este último.

El estado de salud de Morena Rial en la cárcel

Tras ello, dejó entrever que Morena no está del todo bien en el centro penitenciario: "Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada". "Estoy teniendo un problemón grave, porque no le dejan tener el teléfono celular. Yo dejé una denuncia porque se lo dan tres horas", añadió.

En esa misma línea, explicó: "Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos". Además, contó que está aislada del resto de la población carcelaria.