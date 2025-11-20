La íntima conversación de Morena Rial con Jorge desde la cárcel: "Está"

Morena Rial habló desde la cárcel con Jorge Rial.

Morena Rial lleva ya 52 días privada de su libertad en el penal de Magdalena, por el delito de robo agravado. Si bien había solicitado en su debido momento la prisión domiciliaria, esta fue rechazada porque "inclumplió las pautas impuestas, y además se constató que no residió en el domicilio fijado, a la vez que expuso al menor en contexto de riesgo vinculado con la actividad ilícita investigada, contrariando el interés superior que inicialmente se procuró resguardar", según un documento compartido por Mauro Szeta.

Para hablar acerca de cómo transita su encierro la hija de Jorge Rial, Martín Leiro (abogado de la joven) fue entrevistado este jueves en DDM y compartió todo tipo de detalles: desde cómo viene su comportamiento, hasta las prohibiciones que le han impuesto, pasando por sus conversaciones con el reconocido conductor.

Morena Rial lleva ya 52 días detenida en Magdalena.

Morena Rial en prisión: sus restricciones, comportamiento y las charlas con Jorge

En primera medida, Martín comentó: "La ví hoy, fui a la unidad por el tema del teléfono, gracias al rápido accionar del juzgado lo más probable es que hoy le dejen el celular". Con relación a esto, reveló: "Morena está detenida y las otras detenidas tienen celular las 24 horas, ella lo tenía 2 o 3 horas".

Sin embargo, esto vendría acompañado de sendas restricciones: "Ella tiene que cumplir unas reglas, tiene prohibido ingresar a sus redes sociales y no puede hablar con la prensa. Tiene las dos cuentas bloqueadas, lo que hable es que ella no es la que está utilizando sus redes. Hace una semana que lo tiene y Morena está totalmente cambiada, y lo está demostrando día a día".

Con relación a eso último, mencionó: "No hubo una crisis nerviosa, me dijo que estaba bien y contenta, que está hablando muchísimo con su papá, llora de emoción. Se está revinculando con su papá mientras él está de vacaciones, eso es re positivo en la vida de Morena".