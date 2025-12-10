EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: qué se sabe hasta ahora del juicio por la desaparición

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 15 minutos

La búsqueda de Loan se renueva con herramientas científicas y cooperación federal

Mientras avanza la investigación y a la espera del debate contra los 17 imputados en la causa que investiga la desaparición y ocultamiento del menor, la familia reclama celeridad en la producción de pruebas y actualización con herramientas forenses.

Loan no está, pero está”. Con esa simple frase el abogado de los padres del niño, Alejandro Vecchi, buscó explicar el camino que todavía atraviesa la familia en busca de respuestas acerca de qué pasó y qué hicieron aquella tarde del 13 de junio de 2024 cuando el pequeño desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad de 9 de Julio en Corrientes, mientras jugaba con otros chicos y rodeado de siete mayores que deberán enfrentar a la Justicia el próximo año acusados de la sustracción y ocultamiento del menor. Además, otras 10 personas estarán sentadas en el banquillo acusados de entorpecer la investigación y de organizar una serie de movimientos en donde hasta llegaron a tener cautivos a familiares del menor desaparecido y, en algunos casos, presentaron falsa documentación asegurando ser funcionarios policiales, enviados internacionales o abogados.

Hace 1 hora

Caso Loan: terminaron los rastrillajes en cuatro lagunas

En el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña, quien se encuentra desaparecido hace más de 500 días, se realizó un rastrillaje en cuatro lagunas cercanas a las casas de Carlos Pérez y Victoria Caillava, apuntados como coautores materiales de la desaparición del niño.

Continúan las investigaciones y rastrillajes por la desaparición de Loan Danilo Peña de quien se desconoce el paradero desde el 13 de junio de 2024. Actualmente, el foco de la investigación se posa sobre cuatro lagunas cercanas a las viviendas de Carlos Pérez y de Victoria Caillava, imputados en la causa como coautores materiales del hecho. Los rastrillajes en estas áreas comenzaron el pasado 10 de noviembre en un trabajo en conjunto entre el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), el Comando Unificado de Corrientes (CUC), Prefectura, Policía Federal, buzos tácticos y bomberos. Por el momento, no se reportó el hallazgo de ninguna prueba en las lagunas.

Hace 1 hora

Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño

Hace 2 horas

Caso Loan: rastrillajes a último momento en una laguna que no fue revisada

