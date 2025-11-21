EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: rastrillajes a último momento en una laguna que no fue revisada

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 13 horas

Iniciaron rastrillajes en una laguna nunca antes investigada

Medios locales aseguraron que el jueves iniciaron rastrillajes en la llamada cuarta laguna situada frente al campo de Victoria Caillava y Carlos Pérez, en la localidad de 9 de Julio, en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña.

 

Aseguran que este lugar nunca antes fue explorado en profundidad de esta manera, lo que genera una expectativa extra.

Hace 14 horas

Caso Loan: cuál es la última pista que busca la Justicia

Hace 15 horas

Caso Loan: uno por uno, los últimos testimonios claves en la investigación

