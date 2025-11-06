Una vidente habló sobre el difícil futuro de Morena Rial.

Morena Rial atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. La mediática permanece detenida desde fines de septiembre, luego de que la Policía la buscara en su domicilio de Caballito por incumplir las condiciones impuestas al obtener la libertad condicional tras ser acusada de varios robos en viviendas de la zona norte del Gran Buenos Aires.

A pesar de que su defensa solicitó el arresto domiciliario para que pudiera estar junto a su hijo Amadeo, la Justicia rechazó el pedido y ordenó que continúe en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena. En medio de esta situación, la vidente Mariam Caleiro, conocida por sus predicciones sobre figuras del espectáculo, habló del futuro de Morena y fue contundente.



“Cuando cierro los ojos y pienso en ella veo un karma muy fuerte, está metida en un lodo profundo en la parte espiritual. Es todo muy denso. Su futuro es muy escaso: va a ir de mal en peor. Es muy triste”, expresó en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Quién es Mariam Caleiro, la vidente de los famosos

Mariam Caleiro es una reconocida tarotista y astróloga que en los últimos años ganó notoriedad por sus predicciones sobre figuras públicas. Asegura haber anticipado sucesos vinculados con políticos, artistas y mediáticos, y suele compartir sus visiones en redes sociales y programas de espectáculos. Su lectura sobre Morena Rial generó fuerte repercusión entre los seguidores del mundo esotérico, que la consideran una de las videntes más certeras del país.