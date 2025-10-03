Morena Rial hizo un anuncio desde la cárcel.

Morena Rial continúa detenida en el Penal N°51 de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, tras incumplir las disposiciones judiciales que le exigían realizar un tratamiento psicológico y conseguir un empleo estable. A sus 27 años, y en medio de un escándalo mediático por su detención, la joven influencer hizo una inesperada publicaicón.

A pesar de su situación, la mediática reapareció en redes sociales y dejó un mensaje llamativo para sus seguidores. “¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con Chismes con More!”, escribió en una historia de Instagram, haciendo referencia a la sección de rumores que solía compartir en su cuenta.

La publicación de Morena Rial en medio de su detención.

De inmediato, también se dirigió a quienes la critican. “A los que insultan, les mando un beso. Están con grandes problemas para destilar tanto odio”, lanzó Morena, dejando en claro que no piensa callarse frente a los comentarios negativos. En paralelo, la joven aprovechó para agradecerle a su abogado y amigo, Alejandro Cipolla: “Gracias por tu apoyo. Incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

La vida de Morena dentro del penal también se entrelaza con su rol de madre. En las últimas horas trascendió que la influencer quiere celebrar el primer cumpleaños de su hijo Amadeo, que se cumple el 7 de octubre, dentro de la cárcel. Sin embargo, la idea no tendría el aval de su padre, Jorge Rial, ni de su hermana Rocío, quienes no estarían de acuerdo con que ese evento ocurra en un contexto tan delicado.

Morena Rial y la causa que la llevó a prisión

La joven enfrenta una causa por robo agravado ocurrido en San Isidro el 18 de enero pasado. Según detallaron en Puro Show (eltrece), este proceso judicial podría extenderse durante varias semanas, mientras Morena permanece privada de su libertad en la unidad penitenciaria de Magdalena.