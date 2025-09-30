Tras la nueva detención de Morena Rial, uno de sus abogados, Miguel Ángel Pierri, decidió renunciar a su defensa. El famoso letrado sostuvo que no puede continuar con su representación legal porque "no está de acuerdo con las acciones" que que llevó adelante la hija del conductor Jorge Rial.

Este lunes, el Juzgado de Rogatorias ordenó arrestar nuevamente a la mediática porque había incumplido las normas judiciales impuestas luego de su excarcelación en febrero. Para Pierri, esta fue razón suficiente para dejar de asesorarla. "Incumplió las pautas que le impuso el juzgado, no queremos tener problemas", expresó.

Morena Rial detenida nuevamente

La detención de Morena Rial se concretó este lunes en su casa de Antezana 570, ubicada en el barrio porteño de Caballito. El operativo estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia avanzó con el arrestoporque la joven de 26 años no justificó sus ausencias en el Juzgado durante todo el mes de agosto y septiembre. Tampoco presentó certificados de empleo ni de solvencia económica.

Por otro lado, Rial se había comprometido ante la Justicia a someterse a tratamientos psiquiátricos y psicológicos aunque no entregó constancias que lo certifiquen.

Actualmente, Rial se encuentra detenida en la DDI de San Martín a la espera de realizarse una serie de estudios médicos.

¿Por qué está detenida Morena Rial?

El robo por el que se revocó la excarcelación a Morena Rial ocurrió en enero de 2025. La hija de Jorge Rial está acusada de ingresar a un domicilio de Villa Adelina ubicado en la calle José María Moreno y llevarse electrodomésticos, joyas y otros objetos de valor.

La influencer no actuó sola. Estaba acompañada de un grupo de mujeres y hombres y, según los investigadores, se trata de una banda que se dedica a realizar asaltos en viviendas de zonas residenciales.