Por pedido de Trump: el éxito de Jackie Chan que regresará al cine.

Rush Hour, la exitosa saga de comedias de acción protagonizadas por Jackie Chan y Chris Tucker, volverá al cine con una nueva secuela dirigida por Brett Ratner. Pero la decisión habría sido tomada luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ejerciera presión en Paramount.

Según información publicada por Variety, Donald Trump presionó a David Ellison -dueño de Paramount- para revivir la saga con una cuarta parte de Rush Hour. La primera parte se estrenó en 1998, la segunda en 2001 y la tercera en 2007. Según trascendió, Jackie Chan y Chris Tucker volverán a estar bajo la dirección de Brett Ratner.

Rush Hour cuenta la historia de dos detectives que son asignados en un mismo caso. Ambos tendrán que adaptarse a las costumbres del otro para poder concluir su trabajo con éxito, pero no va a ser una tarea fácil. El detective inspector Lee (Jackie Chan) es el rey de las artes marciales y pertenece a la Royal Hong Kong Police. Su pupila preferida es la hija de once años del Cónsul chino, de la cual el inspector Lee es su guardaespaldas y su mejor amigo. Esta muchacha es capturada y llevada a los Estados Unidos por un peligroso grupo criminal. Hasta allí tendrá que viajar el inspector y, donde se unirá a la investigación con un departamento del FBI y, concretamente, al detective James Carter (Chris Tucker), un arrogante e impulsivo agente de policía.

Un regreso que dará que hablar

En agosto de 2024 se había informado que Rush Hour 4 estaba en preproducción, aunque durante el año no hubo mayores novedades sobre el estado del filme. El regreso de Rush Hour podría significar un nuevo éxito para Jackie Chan, quien en los últimos años hizo algunas apariciones como actor de voz en la saga Kung Fu Panda y en la última entrega de Karate Kid. Tucker, por su parte, estuvo involucrado en papeles de reparto en filmes como Air y su más reciente aparición fue en la serie documental Nombre artístico: Charlie Sheen.