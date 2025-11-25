Conmoción por la muerte de un famoso actor internacional a los 91 años

Conmoción por la muerte de un famoso actor.

Corea del Sur amaneció conmocionada este martes tras confirmarse la muerte de Lee Soon-jae, uno de los actores más influyentes y queridos de la industria audiovisual asiática. Con 91 años y más de 70 dedicados al teatro, la televisión y el cine, su fallecimiento dejó un profundo vacío en el público que lo adoptó como “el abuelo de la nación”.

La familia del intérprete informó que su salud se había deteriorado desde finales de 2024, cuando debió suspender funciones teatrales por recomendación médica. Aun así, el artista continuó vinculado a proyectos y apariciones especiales hasta comienzos de este año, cuando recibió un Daesang —el máximo premio de la cadena KBS— por su rol en la serie Dog Knows Everything, convirtiéndose en el ganador de mayor edad en la historia del galardón.

Nacido en 1934 en Hoeryong, hoy territorio norcoreano, Lee se mudó con su familia a Seúl antes de la guerra. Su interés por las artes surgió mientras estudiaba filosofía en la Universidad Nacional de Seúl, donde descubrió el teatro y debutó en 1956. Poco después fue convocado por KBS para formar parte de su primera generación de actores, iniciando un camino que lo llevaría a participar en más de 140 dramas televisivos y decenas de producciones cinematográficas.

La trayectoria de Lee Soon- jae

Entre sus trabajos más populares se destacan What on Earth Is Love —éxito masivo de 1991 que llegó a marcar 65% de audiencia— y numerosos dramas históricos donde solía encarnar figuras de autoridad. Sin embargo, fue en la sitcom High Kick! donde se ganó el cariño de las nuevas generaciones: allí interpretó a un abuelo excéntrico y de humor desbordado, personaje que redefinió su imagen pública y lo convirtió en ícono pop.

Su recorrido también incluyó un paso por la vida política, un rol activo como profesor universitario y la mentoría de actores jóvenes que hoy lo despiden con devoción. Lee Seung-gi, protagonista de Vagabond, lo definió como “un maestro que dedicó su vida entera a la actuación”, mientras que colegas como Jeong Bo-seok, Seo Ye-ji y numerosos artistas recordaron sus enseñanzas con enorme emoción.