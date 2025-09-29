Este lunes Morena Rial fue detenida por incumplir las medidas judiciales dispuestas luego de su excarcelación en febrero de 2025. El Juzgado Nacional de Rogatorias ingresó a la vivienda de la joven de 26 años, ubicada en el barrio porteño de Caballito, para llevársela a la comisaría.

El robo por el que se la acusa a la hija del periodista Jorge Rial está vinculado a asaltar una vivienda en una zona residencial de Villa Adelina, en el partido bonaerense de San Isidro.

En la tarde, la Justicia de provincia de Buenos Aires difundió un dictamen en el que explicó por qué se determinó nuevamente la detención de la mediática. El informe judicial sostiene que la joven "no acudió al juzgado en dos semanas" y tampoco presentó un certificado que avale que está cumpliendo con el tratamiento psiquiátrico y psicológico que se había comprometido a realizar.

Asimismo, Rial no probó que estuviera trabajando o que tuviera medios de subsistencia y eso también era necesario para continuar en libertad.

La palabra de Morena Rial

La hija de Jorge Rial utilizó sus redes sociales para expresarse acerca de su nueva detención. Compartió en sus historias de Instagram una publicación de su abogado Alejandro Cipolla. "Se informa por medio de la presente que More Rial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas", dijo.

Y siguió: "El doctor Miguel Ángel Pierri ya se encuentra anoticiado y comenzará a trabajar para su pronta libertad".

Por qué Morena Rial está detenida

En enero, Rial fue detenida por irrumpir en una vivienda desocupada de San Isidro, ubicada en la calle José María Moreno al 2200, con el objetivo de llevarse joyas, electrodomésticos y otros elementos de valor.

No actuó sola, estaba acompañada de un grupo de hombres y mujeres. Por este delito se la imputó por robo agravado y fue detenida por pedido del fiscal Patricio Ferrari.

Según había explicado el periodista Martín Vázquez de Puro Show, para la Justicia, Morena sería parte de un grupo de delincuentes que organizan robos en viviendas.