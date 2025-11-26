La noticia que emocionó a toda la familia de Thiago Medina.

Se agrandó la familia de Thiago Medina. El exparticipante de Gran Hermano, que viene de recuperarse de varias semanas de internación por un violento accidente de tránsito, tiene ahora un nuevo integrante en su clan: Brisa, su hermana melliza, dio a luz a Ehidan Medina.

"Mi pequeño Ehidan. Bienvenido al mundo, te amo hijo", publicó ella en su Instagram personal, junto a una foto del recién nacido. Según se supo, eligió a Thiago como padrino del niño, mientras que la madrina es la ya reconocida "Camilota" Medina. "Les presento a mi ahijado", contó emocionada.

Brisa Medina, hermana de Thiago, presentó a su hijo Ehidan ante el mundo.

Luego de épocas más que convulsionadas para el clan Medina, llegó una novedad que les permite sonreir luego de tanta tormenta. Ahora no solo tienen al ex GH en casa, sano y salvo, sino que además deberán hacer ahora espacio para un nuevo lugar en la mesa a un mes exacto de la Navidad.

¿Qué le pasó a Thiago Medina?

Como mencionamos previamente, la sonrisa que hoy impera en los rostros de los Medina supo ser en algún momento desazón y extrema preocupación. En la noche del viernes 12 de septiembre, Thiago chocó con su moto a un auto que intentaba doblar por la calle que él transitaba. La escena terminó con él en el suelo y el conductor del otro vehículo llamando a los servicios médicos, quienes lo trasladaron al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Allí se mantuvo en terapia intensiva durante varias semanas, con partes médicos que inicialmente eran poco favorables. Sin embargo, su fuerza de voluntad; el trabajo del equipo médico; el apoyo incesante de su familia (incluyendo a Daniela Celis, madre de sus hijas) y la cadena de oración constante, lograron que salga de su delicado cuadro y finalmente obtenga el alta luego de 28 días en el mencionado centro de salud.