Desgarrador: las terribles secuelas que "sufre" Thiago Medina tras el accidente

Se conoció cómo se encuentra Thiago Medina a días del alta médica.

No todo es color de rosa en la recuperación de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que hace apenas unas semanas logró salir con vida de un accidente que pudo haber terminado en tragedia. Si bien fue un milagro que haya podido regresar a su casa después de 28 días internado y tres cirugías, su camino hacia el alta definitiva está siendo mucho más largo y doloroso de lo que se imaginaba.

Invitada a la mesa de Juana Viale, Daniela Celis —quien se encuentra en pleno proceso de reconciliación con él— habló por primera vez sobre el difícil panorama que enfrenta su pareja tras el accidente ocurrido en la ruta 7, en el partido bonaerense de Moreno. “Está en casa, pero la recuperación total va a demandar más o menos un mes más”, explicó la influencer con su habitual sinceridad.

El escándalo entre Thiago Medina, Daniela Celis y Martín Cirio

Luego de que Martín Cirio realizara comentarios burlones sobre el aspecto físico de Thiago Medina tras su accidente, el streamer quedó en el centro de la polémica. Sus dichos fueron duramente cuestionados en redes y por varias figuras del medio, entre ellas Alfa, que lo acusaron de crueldad.

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, Daniela Celis contó que Cirio los contactó para disculparse: “Nos pidió perdón, dijo que fue con humor y entendemos su forma de hablar”. La ex participante de Gran Hermano también aclaró que Thiago no le dio mayor importancia al asunto. “Él ni se había enterado. Está enfocado en su recuperación, en poder hacerle upa a las nenas y en volver a sentirse fuerte. Es lo único que le importa ahora”, concluyó.