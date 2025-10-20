Salió a la luz una conversación privada entre Daniela y Martín Cirio: "Thiago está queriendo"

Luego de que se viralizaran los polémicos comentarios de Martín Cirio sobre Thiago Medina, su expareja Daniela Celis decidió romper el silencio. En diálogo con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la influencer aclaró cómo fue el detrás de escena y reveló que el streamer se comunicó con ellos para disculparse.

“Lo vi, enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros y nos pidió disculpas. Nos dijo que fue con humor, que él habla así de esa manera, entendemos también el humor de él, he ido a varios de sus streams. Le respondimos bien, nos gustó la actitud de las disculpas”, explicó Daniela, más conocida como Pestañela.

La ex participante de Gran Hermano también contó que Thiago no se había enterado de los comentarios hasta ese momento. “De hecho, cuando me llama y me manda mensajito pidiéndome perdón, le cuento a Thiago la situación porque no estaba ni enterado. Thiago está queriendo estar bien y preocupado por poder hacerle upa a las nenas. Él quiere estar con sus hijas y poder estar fuerte, es su único objetivo. Él volvió a vivir”, remarcó.

Los dichos de Martín Cirio que generaron polémica

El streamer Martín Cirio, conocido por su humor ácido, volvió a quedar en el centro de la controversia luego de hablar sobre el aspecto físico de Thiago Medina, quien se encuentra en plena rehabilitación tras su accidente. “Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de ‘musheer’, como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Es una torta primeriza, novata, que recién arranca”, lanzó en un video.