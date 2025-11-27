Libre de tóxicos: repelente de mosquitos natural y con aroma suave.

Con la llegada del calor, los mosquitos vuelven con todo. En Argentina, donde el dengue y el chikungunya siguen en aumento año tras año, reforzar la prevención es clave para evitar contagios y pasar un verano más tranquilo. Pero para muchas personas, usar repelente puede ser una experiencia incómoda, dado su olor demasiado fuertes, textura pegajosa y sensaciones invasiva, que hace que uno termine evitando el producto, incluso cuando más lo necesita.

La buena noticia es que existen alternativas naturales, libres de tóxicos y con un aroma suave que no solo ahuyentan a los mosquitos, sino que además resultan mucho más amigables de usar en el día a día. Los repelentes naturales pueden ser igual de eficientes si se los utiliza correctamente, y además permiten controlar la intensidad del aroma y evitar ingredientes químicos que pueden generar irritaciones o alergias.

Repelente casero natural: para combatir los mosquitos

Hacer tu propio repelente en casa es sencillo, rápido y no requiere de ingredientes difíciles de conseguir. A continuación te contamos cómo obtener una versión, libre de tóxicos, y con un aroma suave a eucalipto, citronela y lavanda.

Se puede preparar un repelente casero para combatir los mosquitos.

Ingredientes

1/2 taza de agua destilada o filtrada

1/2 taza de alcohol etílico

20 gotas de aceite esencial de citronela

10 gotas de aceite esencial de lavanda

10 gotas de aceite esencial de eucalipto

Un pulverizador

Preparación

En el pulverizador, mezclá el agua con el alcohol. Sumá primero la citronela, luego la lavanda y finalmente el eucalipto. Cerrá el frasco y agitá enérgicamente para integrar todos los ingredientes. Guardalo en un lugar fresco y aplicalo cada 2 a 3 horas, especialmente si estás al aire libre.

Lo mejor de todo es que, además de tener un efecto repelente, gracias a las características de la citronela, el eucalipto y la lavanda, esta preparación casera tiene beneficios antibacterianos y relajantes.

En caso de menores y personas con sensibilidad o afecciones en la piel, consultar con un especialista en dermatología o pediatría antes de colocar cualquier tipo de producto en la piel, por más libre de tóxicos que esté. Aclarado esto, podés disfrutar de un repelente que no te va a generar rechazo por su aroma intenso, y que además te va a proteger de los mosquitos que año tras año reaparecen más resistentes.