Verano 2026: cuáles son las 10 tendencias que buscan los argentinos al viajar, según un estudio

Se acercan las vacaciones de verano y comienzan las planificaciones de los turistas para viajar y desconectarse de la rutina. En ese contexto, un estudio reveló a qué cosas le prestan atención los argentinos para planear sus viajes. ¿Cuáles son las tendencias para el 2026?

Vacaciones 2026: las 10 cosas que buscan los argentinos para viajar

El sitio especializado Booking realizó un estudio, con más de 1000 viajeros de Argentina, y reveló las 10 tendencias de los argentinos de cara a las vacaciones de 2026. Entre las diferentes cosas que condicionan la planificación de un viaje se encontró la tecnología, la astrología y la necesidad de silencio.

1. Astrología y horóscopo: el impacto de mercurio retrógrado en los viajes

Las predicciones de los astros cada vez son más importantes para los viajeros y determinan sus decisiones. En el estudio, el 41% de los argentinos afirmaron que considerarían cancelar sus planes si un guía espiritual les sugiere que no es el momento adecuado para viajar, mientras que el 31% afirmó que reconsideraría hacerlo si hay una advertencia en el horóscopo. El 29% afirmó que cambiaría sus planes si Mercurio estuviera retrógrado.

Casi el 30% de los encuestados afirmó que consideraría cambiar sus planes de vacaciones si hay Mercurio retrógrado

2. Souvenirs y elementos de cocina regionales

Cada vez más viajeros reemplazan los clásicos imanes en la heladera por condimentos y utensilios de cocina. En el estudio, el 74% de los argentinos dijo que consideraría comprar utensilios de cocina o artículos con diseño regional durante las vacaciones, como frascos de especias pintados a mano o latas de aceite de oliva artesanal para la decoración. Mientras que un 64% afirmó que podrían evaluar viajar a cierto destino solo por sus productos para cocinar.

3. Razones modernas: no hacen falta los eventos especiales para viajar

Antes se esperaban ciertos eventos, como casamientos, lunas de miel, aniversarios o la llegada de un bebé, para planificar unas vacaciones. Actualmente, el 75% asegura que no necesitan una razón para reservar un viaje, mientras que casi uno de cada cinco (23%) dice que iría a un destino de sus sueños sin esperar a que un evento sea la excusa.

En ese sentido, el 81% planea vacaciones simplemente porque trabajó mucho y se lo merece. Además, aparecen otras excusas como celebrar un nuevo trabajo o un ascenso (28%), recibir un reintegro de impuestos inesperado (13%) o cerrar un ciclo tras una separación (18%).

4. Destinos silenciosos y naturales

Una de las grandes búsquedas para salir de viaje es encontrar un lugar natural y en silencio, para recuperar la sensación de calma. El 53% de los argentinos afirma que elegirían unas vacaciones específicamente para sentirse más cerca del mundo natural y uno de cada cuatro se inclina por pasatiempos “silenciosos”, es decir, aquellas actividades que prioricen la paciencia y alivien el estrés como el avistamiento de aves o insectos y la pesca.

5. Poner a prueba las relaciones

Algunos no piensan las vacaciones solo para descansar, sino que buscan poner a prueba sus vínculos. Ya sea de amor, amistad o vínculos profesionales, algunos usan sus viajes para probar la compatibilidad. El 72% de los viajeros argentinos están abiertos a hacer un viaje con una posible pareja, colega o nuevo amigo, específicamente para ver cómo conectan, mientras que un 63% de los argentinos considerarían viajar a un lugar remoto para ver cómo su acompañante maneja la incomodidad.

Muchos eligen destinos naturales y realizar actividades silenciosas para descansar

6. Viajes románticos a lugares que parecen de fantasía

Para 2026 se espera que muchos elijan vacaciones en paisajes narrativos inmersivos con castillos encantados, bosques místicos y hasta banquetes medievales. En el análisis, un 82% de viajeros argentinos afirmaron que viajarían a un destino inspirado en la fantasía. En ese sentido, el 55% estaría dispuesto a participar de un viaje con un juego de roles basado en su libro, película o juego favorito.

7. Crece el interés por viajar de mochilero

De acuerdo a Booking, de cara al 2026 crece el interés por realizar nuevas aventuras en los viajeros junto a personas desconocidas, ya sea compartir el auto o hacer dedo. El 92% de los encuestados afirmó estar dispuesto a compartir el auto durante las vacaciones y más de la mitad (58%) aceptaría usar una aplicación para encontrar personas que recorran una ruta similar. Se trata de la búsqueda de viajes más espontáneos, flexibles y en los que conocer nuevas personas.

8. Revivir viejas vacaciones

El uso de la inteligencia artificial se combina con la nostalgia entre las tendencias del 2026. Un 70% consideraría recrear un recuerdo o una foto mediante el uso de la IA para identificar la ubicación exacta en la que se tomó la imagen y viajar allí. Mientras que el 49% afirmó que su principal motivación sería volver a visitar un recuerdo con familiares o amigos cercanos.

9. Viajes de bienestar y cuidado

En 2026 las escapadas de spa se convierten en viajes completos. Casi el 87% de los viajeros está abierto a reservar una escapada para realizarse tratamientos en la piel. Además, mejorar el sueño también ocupa un lugar central, el 79% de los viajeros busca suites de descanso con iluminación circadiana y paisajes sonoros diseñados para dormir mejor.

10. Casas humanoides

El futuro parece haber llegado y se suma a las tendencia de viajes: los turistas buscan casas y departamentos mejorados por ayudantes humanoides. El 84% de los viajeros argentinos manifestó estar dispuesto a reservar un alojamiento mejorado con tecnología robótica. En ese sentido, más de la mitad sostuvo que los robots de limpieza influirían en su elección de reserva, mientras que el 41% se mostró entusiasmado con un chef robótico.