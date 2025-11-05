Las mejores playas para visitar en el verano 2026, según la Inteligencia artificial

Las aguas turquesas y los "bungalows" sobre el mar convierten a Bora Bora en una de las playas recomendadas por la IA.

Un novedoso análisis realizado por Inteligencia artificial identificó las cuales son las playas paradisíacas que marcarán tendencia en este verano 2026. Mediante su poderoso sistema, el asistente virtual estudió miles de opiniones de viajeros y turistas, así como búsquedas en línea y calificaciones a sitios turísticos para combinar los factores clave como la belleza natural, la accesibilidad y la sostenibilidad.

De esta manera, entre los destinos más destacados aparece primero Bora Bora, en la Polinesia Francesa, reconocida por su laguna turquesa y sus arrecifes de coral. Además, la inteligencia artificial resaltó sus aguas tranquilas, perfectas para el snorkel, y la oferta de alojamientos que se encuentran directamente sobre el agua, una experiencia única.

Según los datos analizados, las búsquedas sobre “viajes sostenibles a Bora Bora” crecieron un 30% en el último año. Este aumento refleja el interés por la regulación ambiental del archipiélago, que limita la construcción en zonas costeras para preservar su ecosistema marino. El informe subrayó que “Bora Bora sigue siendo sinónimo de descanso y naturaleza”.

Otro destino que resalta en la lista es Navagio Beach, en la isla griega de Zakynthos. Esta playa oculta se ha convertido en la más fotografiada del mundo, gracias a sus acantilados blancos, sus aguas intensas y el famoso barco naufragado en la orilla, un imán visual para quienes buscan paisajes europeos con encanto natural.

Navagio, en Grecia, es considerada como la playa escondida más fotografiada del planeta.

El análisis de Inteligencia artificial revela que las menciones a “Navagio” aumentaron un 45% en redes sociales durante 2024, impulsadas por videos de drones y publicaciones virales. Esto confirma a Grecia como una opción ideal para quienes quieren combinar belleza y fácil acceso desde el continente.

Otras playas recomendadas por la Inteligencia artificial

En América Latina, la joya natural del Atlántico Sur que lidera las preferencias es Praia do Sancho, en Fernando de Noronha, Brasil. Esta playa, reconocida por TripAdvisor como una de las mejores del mundo en varias ocasiones, ofrece aguas cálidas, arena fina y una biodiversidad marina excepcional.

La inteligencia artificial destacó que Fernando de Noronha vuelve al podio con Praia do Sancho, valorando especialmente las políticas de conservación que limitan el ingreso de turistas para proteger el ecosistema local. Tripadvisor señala que “la experiencia es única, no solo por la belleza del paisaje, sino también por el respeto que se mantiene hacia la naturaleza”.

Estas playas no solo encarnan paisajes paradisíacos, sino que también reflejan una tendencia creciente hacia el turismo sostenible y responsable. Así, para el verano 2026, las opciones más buscadas combinan belleza, accesibilidad y un fuerte compromiso con la conservación ambiental.