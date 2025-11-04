Escapadas para hacer en pareja en el verano 2026: 6 propuestas para salir un fin de semana largo cerca de Buenos Aires

Se acerca el verano 2026 y llega la oportunidad de planificar una escapada para desconectarse de la rutina y reconectar con tu pareja. Buenos Aires ofrece diferentes destinos, a poca distancia de Capital Federal, con paisajes naturales increíbles ideales para descansar.

Los 6 destinos claves para hacer una escapada en pareja durante el verano 2026

Los fines de semana largos se pueden disfrutar al máximo con una escapada que logre generar equilibrio entre la aventura y el descanso. La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó los diferentes destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recomendó las siguientes seis propuestas para hacer un viaje corto en pareja:

Tigre

El Delta de Tigre es un clásico atemporal, pero podés elevar la experiencia eligiendo un alojamiento exclusivo en alguna de sus islas privadas. Las parejas pueden hospedarse en un lodge o en cabañas de alto nivel a orillas del río, muchas de las cuales son solo para adultos. Esto te asegura una intimidad total y la serenidad que solo la naturaleza puede ofrecer.

La magia incluso está en el viaje en lancha, que ya es un paseo en sí mismo. Se trata de un destino ideal para descansar rodeados de naturaleza, ya que cuenta con el arrullo del río y la exuberante vegetación del Delta como banda sonora de tu descanso

Actividades destacadas: paseos en kayak o canoa por los arroyos más tranquilos, disfrutar de la pileta con vistas al río, o simplemente relajarte en la terraza de tu cabaña. Muchos de estos lugares ofrecen servicio de spa y gastronomía gourmet, haciendo de esta una verdadera escapada de lujo cerca de la Capital.

En el Tigre pueden elegirse cabañas de alto nivel a orillas del río para descansar rodeados de naturaleza

Mar de las Pampas

Si buscás la combinación de playa y un entorno arbolado, este rincón de la Costa Atlántica es ideal. Aunque está un poco más lejos, su ambiente único y tranquilo lo vale para un fin de semana largo. Las parejas pueden alquilar una cabaña en el bosque de pinos, pero a pocos metros del mar. Es el destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y un aire bohemio y sofisticado.

Actividades para hacer: largas caminatas por la playa inmensa y agreste, paseos en bicicleta por las calles de arena entre los árboles, disfrutar de sus chocolaterías y restaurantes de cocina de autor. Las noches son tranquilas y perfectas para una cena íntima.

San Antonio de Areco

Este pueblo histórico es el escape ideal si buscás un ambiente más tradicional y gaucho. Se puede buscar hospedarse en una estancia histórica que ofrezca pensión completa y actividades de campo. Es una inmersión en la tranquilidad rural con el plus de un servicio completo que te permite olvidarte de todo.

Actividades recomendadas: se pueden realizar cabalgatas, paseos en sulky, disfrutar de demostraciones de destrezas criollas, y por supuesto, deleitarse con el asado de campo. Recorré el casco histórico, visitá el Puente Viejo y las pulperías.

San Antonio de Areco es el destino ideal para quienes buscan un ambiente más tradicional y días de campo

Tandil

Para las parejas que aman el paisaje serrano y las actividades al aire libre, Tandil ofrece un mix de aventura y confort. Se puede elegir un hotel boutique o una posada con servicios de spa y pileta climatizada, preferentemente ubicado en las sierras para gozar de vistas espectaculares. Esta escapada combina el contacto con la naturaleza con el mimo del relax total.

Actividades: Visitar el Cerro Centinela (con su famosa aerosilla), recorrer el Lago del Fuerte, y si buscás aventura, podés optar por tirolesa o senderismo. Entre los imperdibles para hacer está la Ruta del Queso y el Salame para degustar productos regionales de altísima calidad.

Glamping en Lobos o en San Miguel del Monte

El glamping es la tendencia de los últimos años, un camping con glamour que te permite experimentar la naturaleza sin renunciar a las comodidades de un hotel. Las parejas pueden alojarse en un domo o carpa de lujo, completamente equipada, cerca de la Laguna de Lobos o San Miguel del Monte. Es una opción diferente para salir de lo convencional.

Actividades: se pueden realizar deportes acuáticos en la laguna (kayak, stand up paddle), hacer senderismo, o tener un romántico fogón bajo las estrellas. Algunos complejos ofrecen masajes en carpas privadas y gastronomía de campo.

Los glamping o carpas lujosas permiten experimentar la naturaleza sin renunciar a las comodidades, ni a la intimidad

Chascomús

A pocas horas de viaje, la laguna de Chascomús ofrece un paisaje de postal, ideal para quienes buscan escapadas románticas sin grandes lujos pero con mucha belleza natural. Las parejas pueden elegir una cabaña o un hotel con vista a la laguna, la clave es tener un balcón o parque privado para disfrutar de los atardeceres únicos.

La serenidad y el entorno pintoresco, son ideales para desconectar y compartir momentos íntimos frente a uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia. Es una gran opción de bajo presupuesto pero de alto valor experiencial.