Así es la experiencia glamping en el corazón del Valle de Calamuchita

Emplazado en el corazón del Valle de Calamuchita, Córdoba, el Glamping Camp Aguada de Lunas se abre paso como una de las propuestas turísticas más innovadoras para realizar el próximo fin de semana largo de noviembre 2025.

Resultado de la planificación estratégica de años de evolución para lograr la perfecta simbiosis y armonía entre naturaleza y confort, cuenta con seis domos de forma geodésica, estructuras esféricas compuestas por una red de triángulos. Además, una piscina natural increíble que recibe las aguas del río Amboy definen la convivencia inmersiva.

¿Cómo es el Glamping Camp Aguada de Lunas de Valle de Calamuchita?

Ubicado en el corazón de un campo de sierras de 23 hectáreas que conjuga la naturaleza en su máxima expresión, el Glamping Camp Aguada de Lunas mantiene la vegetación autóctona en mínima combinación con especies exóticas.

Cuenta con dos ranchos que fueron remodelados respetando el estilo original de construcción: paredes de adobe y techos de caña, paja y barro. Ellos son el atractivo histórico del lugar, ya que llevan más de 160 años en pie.

"Algarrobos, aromitos, chañares, pinos, nogales, acacias, cañaverales, moras y frutales son parte de la arboleda que nos acompaña. Las aromáticas hijas de la región también se huelen en el aire: la peperina, el cedrón y tantas otras que aportan el sabor irresistible a nuestros mates cotidianos", reseña el sitio oficial.

¿Qué hacer en el Glamping Camp Aguada de Lunas de Valle de Calamuchita?

Además de hopedarse en uno de sus domos, el Glamping Camp Aguada de Lunas brinda la posibilidad de recorrer los senderos en breves o prolongadas caminatas, o en bicicleta. Los visitantes podrán elegir los miradores y las cuevas naturales y descubrir hasta el último rincón del campo.

También cuenta con una granja de animales y una huerta orgánica que abastece la cocina. La iluminación de todo el predio se alimenta de energía solar y el agua es de vertiente natural.

¿Cómo llegar a Glamping Camp Aguada de Lunas de Valle de Calamuchita?

Desde la ciudad de Córdoba, lo más directo es tomar la Ruta Nacional 36 en dirección sur hasta el empalme con la Ruta Provincial 5, que atraviesa parte del Valle de Calamuchita. Luego de recorrerla, se incorpora la Ruta Provincial 23 hasta llegar al pueblo de Ámboy.