La provincia de Córdoba cuenta con paisajes increíbles para hacer una escapada y los amantes de la pesca tienen una gran variedad de lagunas y diques que ofrecen un pique asegurado y entornos agradables para disfrutar del clásico deporte.

Estas son las mejores lagunas para salir a pescar cerca de Córdoba

Córdoba, con su geografía serrana y sus numerosos cuerpos de agua, se presenta como uno de los destinos ideales para los aficionados de la pesca. La inteligencia artificial de Google, Gemini, definió que las mejores lagunas del territorio cordobés son:

Dique Los Molinos

Una de las opciones más destacadas es el imponente Dique Los Molinos. Ubicado en el Valle de Calamuchita, este embalse es célebre por su población de pejerrey, un desafío fascinante para cualquier pescador. También se pueden llegar a capturar otras especies lo que brinda una jornada variada. El deporte se puede practicar tanto la pesca de costa como la pesca embarcada, y la calidad de los ejemplares suele ser notable.

Lago San Roque

Otro destino de gran atractivo para los pescadores es el Lago San Roque, aunque sufre variaciones en el pique, es uno de los espejos de agua más grandes y accesibles. Aquí, además del pejerrey, se pueden encontrar buenas piezas de carpa y otras especies. La zona de Villa Carlos Paz y sus alrededores permiten combinar la actividad de pesca con servicios turísticos de calidad.

Lagunas de Onagoity o Viamonte

Si estás dispuesto a explorar un poco más al sur, las lagunas de la zona de Onagoity o Viamonte suelen destacarse por los grandes pejerreyes que se obtienen, siendo pesqueros que, si bien están más alejados, te aseguran un rendimiento digno de un viaje.

Dique de Embalse de Río Tercero

El Dique de Embalse de Río Tercero, conocido simplemente como Embalse, te ofrece el lago artificial más extenso de Córdoba. Este espejo de agua es un clásico para los amantes de la pesca, con un entorno paisajístico inigualable y la posibilidad de obtener ejemplares de buen porte, lo que lo convierte en un punto de referencia para el turismo de pesca.