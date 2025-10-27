Las mejores lagunas para salir a pescar cerca de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires cuenta con múltiples destinos ideales para ir a pesar, aunque algunas lagunas se destacan por la variedad de ejemplares y sus entornos agradables para pasar el día y hacer una escapada. ¿A dónde ir?

La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó los diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires para ir a pescar y recomendó tres lagunas que se encuentran cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y son elegidas entre los aficionados de la pesca por sus ejemplares. Así, recomendó:

1. Laguna de Lobos, la opción más cercana a CABA

Ubicada a solo 115 kilómetros de la Ciudad, es la elección ideal para una salida de pesca de día completo. Se accede fácilmente por la Autopista a Cañuelas y la Ruta Nacional 205, lo que minimiza el tiempo de viaje y maximiza el disfrute.

La laguna de Lobos cuenta con 800 hectáreas, ofrece una variada fauna que incluye pejerreyes, tarariras, dentudos y carpas. Si bien la pesca de orilla es posible, se recomienda el embarcado para buscar los mejores ejemplares, especialmente durante la temporada de pejerrey. Es un destino que combina la pesca con la comodidad de servicios turísticos.

2. Laguna Salada Grande de Madariaga

Se encuentra en General Madariaga, a unos 300-350 kilómetros de CABA y es ideal para tener un fin de semana de pesca. Esta laguna es reconocida por la calidad y el tamaño de sus piezas, sobre todo el famoso pejerrey "lomo negro".

Además, la Salada Grande se destaca por su gran extensión (unas 8.000 hectáreas) y un riguroso mantenimiento de su entorno. Es un pesquero donde la pesca embarcada con línea de flote (boyas) o paternóster suele ser muy efectiva, ofreciendo la posibilidad de capturar ejemplares que superan el kilo.

3. Laguna de San Miguel del Monte

Ubicada a solo 110 kilómetros de CABA, la Laguna de Monte es una de las más populares por su cercanía y por el entorno que ofrece. Se trata de una opción ideal para una escapada familiar y se accede fácilmente por la Ruta Nacional 3.

Además de ofrecer buen pique de pejerrey, carpas y bagres, cuenta con una costanera arbolada y una amplia oferta de servicios de alojamiento y gastronomía. Su accesibilidad y el ambiente seguro la convierten en una excelente opción para quienes se inician en la pesca deportiva o buscan una jornada relajada sin tener que viajar tanto.