La llaman la playa del "millón de pinos" y parece salida de un cuento por su bosque y mar: queda a solo 4 horas de CABA

Este rincón del Partido de La Costa se transformó en un pequeño paraíso donde el bosque se une con el mar. A solo cuatro horas de Buenos Aires, Costa del Este combina naturaleza, tranquilidad y un entorno diseñado para desconectarse por completo de la rutina en una escapada corta o vacaciones mas extendidas.

Se trata de un balneario pequeño pero encantador. La mayoría de sus calles son de arena, con casas amplias rodeadas de árboles y con ese aroma a pino que te sigue a donde vas. Acá todo está cerca: se puede caminar a la playa e ir al centro sin necesidad de usar auto.

Qué hacer en Costa del Este

El mayor atractivo de Costa del Este está en su entorno natural: el bosque, el mar y la calma.

Disfrutar del mar: sus playas son tranquilas y seguras, una alternativa perfecta para disfrutar en familia. Según el momento del día la marea sube pero cuano baja se puede disfrutar de una amplia playa de unos 80 metros.

sus playas son tranquilas y seguras, una alternativa perfecta para disfrutar en familia. Según el momento del día la marea sube pero cuano baja se puede disfrutar de una amplia playa de unos 80 metros. Conocer el bosque de "La Reserva" y la bicisenda peatonal : este barrio exclusivo en uno de los límites de la ciudad balnearia y puede recorrerse en bici o a pie. Además cuenta con hospedaje exclusivo para disfrutar de un entorno natural 24/7. Tiene dos entradas; una en la calle Las Camelias y Av. 5 y otra en Av. Interbalnearia y Av. 6; también se puede llegar desde la playa.

: este barrio exclusivo en uno de los límites de la ciudad balnearia y puede recorrerse en bici o a pie. Además cuenta con hospedaje exclusivo para disfrutar de un entorno natural 24/7. Tiene dos entradas; una en la calle Las Camelias y Av. 5 y otra en Av. Interbalnearia y Av. 6; también se puede llegar desde la playa. Cabalgatas y naturaleza: el Club Hípico del Bosque ofrece paseos diurnos y nocturnos entre los árboles, una experiencia muy buscada por chicos y grandes.

el Club Hípico del Bosque ofrece paseos diurnos y nocturnos entre los árboles, una experiencia muy buscada por chicos y grandes. Visitas culturales: la Estatua de Cristo, hecha en mármol de Carrara, y los restos del histórico “Barco de la galleta” forman parte del circuito para conocer la historia del lugar. Simplemente se trata de identificar su ubicación y conocerlos cuando estamos de paso.

¿Cómo es el centro comercial?

El centro de Costa del Este mantiene ese equilibrio justo entre lo simple y lo moderno. Tiene feria de artesanías, heladerías, bares con cena show y restaurantes donde se puede probar desde platos regionales hasta cocina gourmet.

Para los más chicos, hay un espacio de videojuegos con un barco pirata que se volvió un clásico del lugar.

Aunque el balneario es chico, cuenta con almacenes y minimercados donde se puede comprar lo básico. Si se necesita hacer una compra más grande, el Coto de la Ruta de Mar de Ajó queda a pocos minutos en auto.

Dónde queda y cómo llegar desde Buenos Aires

Esta ciudad balnearia del Partido de La Costa está ubicada entre Mar del Tuyú (al norte) y Aguas Verdes (al sur), en el kilómetro 333 de la Ruta 11. Desde la Ciudad de Buenos Aires se llega en unas cuatro horas de viaje: primero por la Ruta 2 hasta Dolores, luego por la Ruta 63 y finalmente por la Ruta 11.

Esta distancia la convierte en un excelente destino de playa para escapadas de fin de semana o vacaciones familiares.

Hoteles y alquileres: dónde hospedarse

La oferta de hoteles en Costa del Este y alquileres temporarios combina cabañas entre los pinos, casas amplias frente al bosque y complejos frente al mar.

Eso sí: como el lugar es pequeño y muy demandado en temporada alta, conviene reservar con tiempo tanto el hospedaje como las casas en alquiler.

Un rincón para volver en familia

Costa del Este es de los destinos de la costa mas tranquilos que vas a encontrar. Sin grandes multitudes ni el ritmo acelerado de los balnearios más famosos, mantiene un encanto propio: ese equilibrio perfecto entre el bosque, la playa y la vida de pueblo que invita a volver una y otra vez.

Un lugar ideal para reencontrarse con lo simple: caminar entre los árboles, escuchar el sonido del mar y entender por qué la llaman, con toda razón, la playa del millón de pinos.