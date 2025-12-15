Una importante empresa China realizará una gran inversión en un Municipio bonaerense.

Una importante empresa China llegará a un municipio bonaerense donde construirá su planta industrial para producir en el país, lo cual impactará directamente en la creación de empleo en el actual contexto de crisis económica.

Se trata de Carrite Group, que se establecerá en Merlo, siendo la primera de ese país que se instala en la comuna. Esta compañía especializada en la producción de rollos de papel higiénico, papel de cocina y productos de higiene y salud, está construyendo su planta industrial en la localidad de Pontevedra, sobre la Ruta 21, entre las calles Nazca y Valderrama.

La instalación de esta planta es un resultado directo del acuerdo firmado entre Merlo y la ciudad china de Fuzhou, tras la misión comercial que encabezó el intendente Gustavo Menéndez en ese país. Durante el viaje, se inauguraron oficinas comerciales de la Unión Industrial de Merlo (UIM) en China, y se avanzó en convenios de cooperación que buscan fortalecer los lazos empresariales entre ambas regiones.

El proyecto de Carrite Group contempla la edificación de dos galpones con más de 1.200 metros cuadrados cada uno, dentro de un predio que abarcará casi 8.000 metros cuadrados. Este espacio incluirá áreas destinadas a la producción, depósito y un showroom para exhibir sus productos.

La llegada de la empresa China generará puestos de empleo

Según datos oficiales, la empresa generará empleo directo para 60 trabajadores merlenses, sin contar el personal involucrado en la construcción de la planta. Durante una visita al predio, el intendente Menéndez estuvo acompañado por la diputada provincial y secretaria de Desarrollo Económico Sustentable, Roxana Monzón, y por Walter Nupieri, presidente de la UIM.

El intendente resaltó la relevancia de esta inversión para diversificar la matriz productiva local: “Es una inversión china muy importante en el distrito, que va a dar empleo a muchos merlenses”. Además, valoró el trabajo realizado que permitió concretar este desembarco: “El trabajo que venimos desarrollando desde hace algunos años, y que nos llevó a viajar recientemente, está empezando a dar resultados. Estamos muy felices”.

Por su parte, la familia Wen, propietaria de Carrite Group, manifestó su satisfacción por el progreso del emprendimiento y agradeció el apoyo recibido: “Deseamos que muchas empresas chinas se unan a Merlo”, afirmó el titular de la firma.

Desde la Municipalidad interpretan esta radicación como un paso estratégico para atraer más inversiones asiáticas. Los acuerdos firmados en China y la apertura de oficinas de representación buscan facilitar las gestiones comerciales y fortalecer los vínculos industriales entre ambos países, potenciando el desarrollo económico local.