Una de las ciudades que atrae al turismo en la provincia de Buenos Aires sumará un nuevo shopping que apunta a cambiar la dinámica del centro urbano. La obra se realiza en Tandil, un destino elegido durante todo el año y que es famoso por sus tradicionales salames.

La iniciativa apunta a ampliar la oferta de servicios y espacios de consumo para los visitantes, como así también a revitalizar una zona clave de la ciudad. Es por ello que fue elegida una ubicación estratégica y de fuerte valor simbólica para llevar adelante el nuevo centro comercial.

Además, será un punto de encuentro para los vecinos de Tandil. El proyecto lleva el nombre de Paseo del Banco y se realiza en un edificio emblemático ubicado en el corazón de la ciudad, en la intersección de las calles Pinto y Rodríguez.

El nuevo shopping de Tandil

Según informaron medios locales, la zona elegida es una de alto tránsito, con fuerte presencia de actividad comercial y cercana a otros puntos de interés urbano. El nombre del nuevo shopping de Tandil responde a la historia de su edificio, ya que allí funcionaba el antiguo Banco Comercial.

Si bien el edificio dejó atrás su función original, será reconvertido para darle un nuevo uso y adaptarlo a las demandas actuales en medio del crecimiento sostenido del turismo.

Cómo será el nuevo shopping de Tandil

Tras reactivarse las obras, la directora de Desarrollo Urbano del Municipio de Tandil, Marina Santos, explicó cómo avanzan las tareas: “Como toda inversión de esas características, en algún momento la empresa empezó a tratar de ver cuál era el panorama económico con el que se encontraba, básicamente porque era muy grande”.

“A principio de año terminamos de convalidar una última reforma que fue la de los subsuelos. Las obras arrancaron hace rato, pero con tareas menores, de limpieza, readecuación y refuerzo de estructuras”, contó en diálogo con la AM 1180.

En este sentido, el proyecto aún sigue en estado inicial más allá de algunas cuestiones menores. La funcionaria anticipó que tendrá 51 locales, cuatro salas de cine, dos subsuelos, entre otros espacios.

“Por suerte ahora empezamos a ver el movimiento. Los está manejando la empresa, pero sabemos que aproximadamente están pensando en 24 meses, más o menos. Pero, el arranque ya es motivo de alegría”, concluyó Santos.

Por lo tanto, es estima que en dos años prueba concluir el proyecto que comenzó a planificarse en 2010 pero que por distintos escenarios económicos no llegó a concluirse aún.