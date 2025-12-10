El gobierno de la provincia de Córdoba avanza con las obras de duplicación de calzada en el ingreso por Ruta Nacional 158, correspondiente a la Autovía 158.

Los trabajos emplazados hoy en el enclave de 3600 metros de ingreso a la ciudad Villa María, y desagües, en el tramo comprendido entre la Autopista 9 y bulevar Argentino, fueron supervisados por el intendente local Eduardo Accastello.

¿Qué obras se están realizando en la Ruta Nacional 158?

En la actualidad, los equipos técnicos desarrollan trabajos de terraplén, subrasante, bases granulares, carpeta asfáltica, señalización y sistematización de drenajes sobre una extensión total de 3.6 kilómetros.

“Lo que estamos realizando aquí es una obra de gran importancia, porque no solo implica la duplicación de calzada y la construcción de una autovía de 3.600 metros de ingreso a la ciudad que aportará mayor seguridad, sino también una intervención integral de nivelación y desagües, que incluye retornos vehiculares, rotondas y otras mejoras", señaló Accastello.

En la misma línea, el jefe comunal agregó: "La ciudad es un gran centro logístico, por eso nos eligen grandes empresas como Mercado Libre. Nuestra ubicación en el centro del país nos favorece, pero también nos exige contar con accesos adecuados. Eso es lo que estamos llevando adelante junto al Gobierno provincial”.

La Ruta Nacional 158, corazón del Corredor Bioceánico Mercosur o Eje Pehuenche, es un proyecto prioritario que buscará mejorar la seguridad, el desarrollo económico, la capacidad de tránsito y la integración regional Atlántico / Pacífico.

El trazado cuenta con una longitud total de 285 km, y conecta las cabeceras de las ciudades de San Francisco con Río Cuarto en la provincia de Córdoba, siendo una parte importante del Corredor Mercosur – Chile.

Por ubicación geográfica estratégica, la Autovía 158 resulta crucial para la conexión interdepartamental e interprovincial, desempeñando un papel fundamental en el transporte de mercancías, bienes y, especialmente, en la movilización de la producción agropecuaria y las industrias asociadas.