El Gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la empresa Caminos de las Sierras, inició la obra de duplicación de calzada de los 3,7 kilómetros de la Avenida Bodereau, que une la Avenida Goycochea en la zona urbana de Villa Allende con la Avenida Ricardo Rojas de la Ciudad Capital.

Los trabajos estarán orientados a mejorar notoriamente la conectividad vial entre la zona metropolitana con Sierras Chicas, al posibilitar mayor fluidez y menor tiempo de traslado para el tránsito vehicular.

Así es la obra que se ejecuta en la Avenida Bodereau de Córdoba Capital

La obra sobre la Avenida Bodereau de Córdoba prevé la construcción de dos perfiles tipos en función del ancho de camino disponible:

al sur y norte de la traza con menor tamaño, se emplazarán cuatro carriles, dos por sentido de circulación.

en el sector central, se construirá un boulevard con tres carriles por sentido, brindando espacio para estacionamiento paralelo al cordón y la instalación de paradas de colectivos con sus correspondientes dársenas y garitas.

Como parte de los trabajos a ejecutar se incluirán también un sistema de drenaje pluvial que comprenderá conductos de diferentes secciones con el fin de mitigar los problemas de inundación y mejorar la infraestructura urbana.

Además, se instalarán colectores cloacales para dar servicio a la zona norte de la Ciudad de Córdoba y a lo largo de toda la traza se desarrollarán los colectores domiciliarios de ambos lados de la calle, las bocas de registro correspondientes y las conexiones domiciliarias.

¿Dónde se ejecuta la obra de la Avenida Bodereau de Córdoba Capital?

En una primera etapa, la obra prevista para la Avenida Bodereau se desarrollará desde la calle Cruz Alta hacia el sur (Ciudad de Córdoba), consistirá en la ejecución de excavaciones para la colocación de conductos cloacales adyacentes a la calzada existente, y no está previsto afectar la circulación del tránsito vehicular ni la implementación de desvíos.