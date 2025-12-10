Jeannette Jara aclaró cuál es su vínculo con Víctor Jara

Al escuchar el nombre de tener la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, surge rápidamente la curiosidad sobre el parentezco o la vinculación con el reconocido músico chileno Víctor Jara. Sin embargo, previo a las elecciones en Chile la presidenciable salió a aclarar las dudas.

¿Jeannette Jara es familiar de Víctor Jara?

Durante su campaña presidencial, la candidata del Partido Comunista salió a responder las preguntas más buscadas sobre ella en Google y aclaró cuál es su vínculo con Víctor Jara: ninguno.

"La verdad es que no, pero sí me críe con su música y con todos los valores que Víctor Jara con su arte nos ha entregado", aclaró la presidenciable que competirá el próximo domingo 14 de diciembre en el balotaje contra José Antonio Kast por la presidencia de Chile.

Víctor Jara fue un cantautor, director de teatro y activista chileno, considerado una de las figuras más importantes de la Nueva Canción Chilena. Nacido en 1932, su obra combinó música folklórica con fuerte contenido social y político, convirtiéndolo en un símbolo cultural de Chile y de las luchas por la justicia social en América Latina.

Tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973, Jara fue detenido, torturado y asesinado en el Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara). Su muerte lo transformó en un ícono internacional de los derechos humanos y de la resistencia contra las dictaduras. Su legado artístico sigue vigente y es reconocido en todo el mundo.

Jeannette Jara aclaró que no tienen ningún vínculo familiar con el músico chileno Víctor Jara.

Elecciones en Chile: este domingo será el balotaje

El próximo domingo 14 de diciembre Jara y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, disputarán la presidencia de Chile. Si bien en las elecciones generales del pasado 16 de noviembre la candidata oficialista de Unidad por Chile se impuso con más del 26% de los votos, Kast logró obtener casi el 24% llevándolos a tener que definir en una segunda vuelta.

La mala noticia para el oficialismo es que parte de la derecha decidió unificarse y respaldar a Kast. Hoy, a días de la elección, las encuestas marcan una abrumadora victoria para la oposición. De acuerdo a la consultora AtlasIntel, reconocida internacionalmente por haber anticipado con precisión matemática el triunfo de Javier Milei en 2023, el líder del Partido Republicano obtendría el 56,9%, mientras que la candidata oficialista se quedaría solo con el 35,0%.