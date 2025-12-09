Un especialista revela cómo alargar la vida útil de la batería de tus dispositivos

¿Conviene usar las notebooks siempre enchufadas?

Las baterías siguen siendo uno de los grandes dolores de cabeza para cualquier usuario, desde quienes usan el celular todo el día hasta los que dependen de una notebook para trabajar. Y aunque la tecnología avanzó muchísimo, la degradación con el tiempo es inevitable. Por eso, entender cómo cargarlas y qué hábitos conviene evitar es clave para alargar su vida útil. Una de las dudas más comunes aparece justamente con las notebooks: ¿conviene usarlas siempre enchufadas?

Según el ingeniero de software Benito Vivancos, la respuesta está en el equilibrio. Las baterías actuales están diseñadas para completar ciclos de carga y descarga, así que mantener la notebook eternamente conectada tampoco es ideal. Lo más saludable es usarla desenchufada cada tanto para que la batería haga su ciclo, evitar llevarla a niveles excesivamente bajos y, al recargar, tratar de no superar el 90%. Nada complejo, pero sí muy efectivo para preservar su autonomía con el paso del tiempo.

Cómo cuidar la batería del celular

Entre todos los dispositivos, el smartphone es el que más sufre. Lo usamos para absolutamente todo, lo cargamos todos los días y, en muchos casos, lo exprimimos de más. Esa rutina favorece una degradación acelerada, aunque podría evitarse con algunos hábitos simples.

El punto central es evitar los extremos: ni llevar el celular al 0% ni cargarlo al 100% de forma frecuente. Ambos límites estresan la batería y reducen su vida útil. Algunos modelos ya incluyen una función que frena la carga automáticamente en el 80%, una práctica muy recomendada para quienes suelen dejar el teléfono enchufado de noche.

Estas son las mejores prácticas para estirar la vida útil de la batería:

Mantener la carga entre el 20% y el 80% la mayor parte del tiempo.

Evitar las cargas completas constantes.

No dejar que el nivel caiga al 0% salvo situaciones puntuales.

Activar los modos de carga optimizada si el equipo los ofrece.

Estos consejos no solo aplican para celulares: consolas portátiles como Nintendo Switch 2, Steam Deck o dispositivos similares también se benefician de los mismos cuidados. En todos los casos, pequeños cambios en la rutina pueden marcar una gran diferencia y evitar que la batería pierda capacidad antes de tiempo.