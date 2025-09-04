Estos 5 síntomas indican que la batería de tu celular está dañada

La batería es uno de los componentes clave del celular y, cuando empieza a fallar, afecta de lleno la experiencia de uso. El síntoma más evidente de que algo anda mal es que el teléfono tenga dificultades para encender. Sin embargo, antes de dar por hecho que la batería es la culpable, conviene descartar otros problemas como la pantalla o el cargador.

De acuerdo con especialistas de Cellshop, si la batería no entrega energía suficiente, lo recomendable es reemplazarla. En cambio, si el equipo recibe carga pero la pantalla no responde, el problema podría estar en el display. También es importante comprobar que el cargador funcione bien probándolo con otros dispositivos.

Síntomas de una batería de celular dañada

Además de los problemas al encender, una batería defectuosa puede mostrar señales claras:

Duración reducida : el celular pasa de 100% a 0% en pocas horas, incluso con uso moderado.

Apagones repentinos : el equipo se apaga aunque marque batería suficiente.

Sobrecalentamiento : el teléfono se calienta demasiado al cargarse o durante un uso normal.

Batería hinchada : la carcasa se deforma o la pantalla se levanta, un signo grave que requiere reemplazo inmediato.

Problemas de carga : el dispositivo no reconoce el cargador o la carga se interrumpe sola.

Porcentaje inestable: el indicador sube o baja de forma errática sin relación con el uso real.

Detectar a tiempo estos síntomas permite evitar fallas mayores y, sobre todo, riesgos de seguridad.

Cómo cuidar la batería del celular

Aunque todas las baterías tienen una vida útil limitada, con algunos hábitos simples es posible prolongarla:

Mantener la carga entre 20% y 80% .

Evitar temperaturas extremas .

Usar cargadores originales o certificados .

No exigir demasiado al celular mientras se carga (por ejemplo, jugar o ver videos).

Reducir el brillo y cerrar apps que consumen mucha energía.

Con estos cuidados, la batería puede durar más tiempo y el celular seguirá funcionando de manera segura y eficiente.