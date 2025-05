La app rompe celulares: qué red social se aconseja desinstalar porque daña a la batería

Qué red social consume mucha batería de los celulares

Durante el fin semana, varias personas se quejaron de que una determinada marca de celulares estaba presentado un enorme desperfecto en lo que corresponde a la duración de la batería. Aunque una persona pareciera haber encontrado la respuesta con la eliminación de la aplicación de una red social. Una que sería la causante de un error que provoca el excesivo uso de energía en el dispositivo y su sobrecalentamiento.

La duración de la batería del celular es uno de los motivos por los cuales algunas personas realizan el cambio de equipo, debido a que se encuentran bastante horas fuera del hogar y necesitan estar conectados en todo momento. Ya sea para seguir lo que sucede en redes sociales o en caso de una emergencia pedir asistencia. Aunque pareciera que no todas las aplicaciones son recomendables tenerlas instaladas.

"Atención gente poseedora de móviles Motorola. Los que tengan la app "Threads" instalada, quítenla y reinicien el móvil. En mi caso resultó y volvió a la normalidad. Ya no recalienta, ni consume rápido batería, ni me llegan notificaciones repetidas", expresó Atre_vida_, como figura su usuario de X (Ex Twitter). "No instalarla nunca más", agregó en los comentarios del posteo. Algunas personas manifestaron que el consejo sirve y revivió a sus equipos.

Otros señalaron que no tienen la aplicación dentro de sus equipos y que no saben cómo solucionar el problema. "Varios usuarios están reportando problemas en sus teléfonos Motorola, como un consumo excesivo de batería, fallos en el sistema de notificaciones y otros inconvenientes en el funcionamiento general del dispositivo", expresaron desde Mundo en Conflicto hace unos días. El desperfecto es que afecta a varios modelos y con distintas versiones de Android como la 11, 12, 13, 14 y 15.

Por otro lado, las cuentas de Motorola, Motorola Argentina y Motorola México en X no se pronunciaron al respecto sobre el problema que varios usuarios manifiestan por medio de comentarios en las publicaciones o arrobando de manera directa. La única respuesta que se obtiene es una desde Motorola Soporte, que funciona para el mercado latinoamericano. "De momento nos encontramos trabajando para brindar la mejor resolución y que la descarga de tu equipo ya no se presente. Ante cualquier novedad te recomendaría aguardar cualquier notificación de sistema", le respondieron a una persona.

